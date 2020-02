Für den Prozess vor dem Landgericht Verden wurden Termine bis in den Mai anberaumt (Symbolbild). (Björn Hake)

Verden/Stuhr. Durch insgesamt 30 Betrugstaten, begangen als Inhaberin einer Firma für Kinderbekleidung in der Gemeinde Stuhr, soll eine heute 52-Jährige zwischen 2014 und 2016 unterm Strich einen „unrechtmäßigen Vermögensvorteil“ von rund 12,4 Millionen Euro erlangt haben. An diesem Mittwoch beginnt vor der großen Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Verden die Hauptverhandlung gegen die Frau. Die Staatsanwaltschaft legt ihr auch Vorenthalten und Veruntreuung von Arbeitsentgelt zur Last, wobei es um 86 Fälle und eine Gesamtsumme von 140 000 Euro geht.

Der Vorwurf, im Jahr 2016 Arbeitnehmeranteile zur Sozialversicherung nicht zu den Fälligkeitsterminen abgeführt zu haben, nimmt in der ersten Anklage nur die nachgeordnete Position ein. Den Schwerpunkt bilden 25 Fälle von Betrug (2015/2016) „zum Nachteil von sechs Firmen“. Dieser Nachteil beläuft sich laut Pressemitteilung des Landgerichts auf etwa zehn Millionen Euro. Kurzfristig erfolgte noch die Verbindung mit einem weiteren Verfahren gegen die Frau, sodass im Prozess nun auch die Anklage der Staatsanwaltschaft Verden von Dezember 2019 verhandelt wird.

Hier ist der Blick noch weiter zurück zu richten: Schon im Jahr 2014 sollen von der Geschäftsfrau fünf Betrugstaten verübt worden sein. Dabei wird die Schadenssumme mit insgesamt 2,4 Millionen Euro beziffert. Die Angeklagte soll einem Geschädigten wahrheitswidrig vorgespiegelt haben, so heißt es, als Einzelkauffrau in geschäftliche Kontakte mit der Metro Aktiengesellschaft beziehungsweise angegliederten Unternehmen zu unterhalten, die bei ihr umfangreiche Posten von Textilien kauften.

Zur Finanzierung der jeweiligen Geschäfte benötigte sie Darlehen. „In dem irrigen Glauben an die vorgegebene Geschäftsbeziehung“ habe der Geschädigte der Frau sechs- und siebenstellige Summen zur Verfügung gestellt. Auf die offenen Darlehens- und Zinsforderungen habe sie dann aber nur einen Betrag von 2,65 Millionen Euro zurückgezahlt. Somit habe die Angeklagte durch die Taten 2,4 Millionen Euro erlangt.

Von einem gut Vierfachen an unrechtmäßigem Vermögensvorteil ist allein im Hauptkomplex der ersten Anklageschrift die Rede. In den 25 relevanten Fällen von Betrug sollen sich die erlangten Beträge auf etwa zehn Millionen Euro summiert haben. Sechs Firmen sollen betroffen sein. Zur mutmaßlichen Vorgehensweise der Frau wird ausgeführt, sie habe ihren Geschäftspartnern vorgetäuscht, „über große Posten hochwertiger Kindermoden zum Verkauf zu verfügen“, für die es bereits weitere Interessen (Zweitkäufer) gebe. Und an diese könnte die Ware direkt aus ihrem Lager geliefert werden.

Ihre Geschäftspartner wiederum, die Erstkäufer also, könnten von den sogenannten Zweitkäufern dann einen jeweils höheren Preis fordern, als an sie selbst zu zahlen wäre. Die besagten „höheren Preise“ habe sie bereits ausgehandelt. Tatsächlich seien die von der Angeklagten an die Partnerfirmen veräußerten Textilien aber nicht, oder nicht in dem verkauften Umfang überhaupt in ihrem Lager vorhanden gewesen. Die Waren seien auch „zu keinem Zeitpunkt“ an die Zweitkäufer geliefert worden. In den einzelnen Fällen soll es jeweils um Geschäfte im sechsstelligen Bereich gegangen sein.

Außer den „teuren“ Betrugstaten sind im Strafprozess auch noch die zahlreichen Fälle zu beleuchten, in denen die Frau Arbeitsentgelt vorenthalten und veruntreut haben soll. Sie soll die Anteile zur Sozialversicherung der bei ihr angestellten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht zu den Fälligkeitsterminen an die einzugsberechtigten Krankenkassen abgeführt haben, so die Anklage. Die 86 aufgelisteten Fälle, die mit einer Gesamtsumme von 140 000 Euro in der Anklage stehen, resultieren aus 2016, einem ohnehin turbulenten Jahr in der Geschichte des Kindermoden-Unternehmens, das damals Insolvenz anmelden musste.

Die große Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Verden hat für die am Mittwochvormittag um 10 Uhr beginnende Hauptverhandlung vorerst zehn Fortsetzungstermine bis in den Mai hinein anberaumt. Bislang sind vier Zeugen geladen. Der erste soll nach Plan schon am ersten Prozesstag gehört werden.