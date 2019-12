Trompeter Thomas Gerlach und Elisabeth Geppert geben seit vielen Jahren gemeinsame Konzerte, nun ist es am Silvesterabend wieder soweit. (Vasil Dinev)

Weyhe-Kirchweyhe. Mittlerweile gehört es zum festen Bestandteil des Jahresprogramms in der Felicianuskirche in Kirchweyhe: das festliche Silvesterkonzert am 31. Dezember. Kein Wunder also, dass auch in diesem Jahr ab 20 Uhr Kantorin Elisabeth Geppert und Trompetenspieler Thomas Gerlach wieder zu dieser Veranstaltung einladen.

Die beiden sind inzwischen ein eingespieltes Team und dennoch lässt die Aufregung vor dem gemeinsamen Auftritt nicht nach. „Es ist jedes Mal eine kleine Herausforderung“, sagt Gerlach. Der Brinkumer engagiert sich bereits seit der zehnjährigen Spendensammlung für eine neue Orgel in den 1990er- und 2000er-Jahren mit Benefizkonzerten in der Kirchengemeinde und hat das Umfeld schätzen gelernt: „Es war immer schön und erfolgreich. Man findet neue Ideen und hat die Möglichkeit, sie hier umzusetzen.“

Eine neue Idee ist Geppert und Gerlach auch in diesem Jahr gekommen. Für das Silvesterkonzert erhalten sie zum ersten Mal Unterstützung durch die Tänzerin Mareike Franz, die bereits bei einem Konzert mit Organist Matthias Eisenberg in der Felicianuskirche aufgetreten ist. Die in Frankreich lebende Künstlerin wird die mit Orgel beziehungsweise Flügel und Trompete interpretierten Werke mit extra dafür choreografierten Ausdruckstänzen untermalen. Im Repertoire finden sich Klassiker aus Georg Friedrich Händels „Feuerwerksmusik“. „Das passt sehr schön“, findet Kantorin Geppert. Hinzu kommt etwa Vivaldis „Winter“ oder das „Trompetenkonzert“ von Vincenzo Bellini. Mit Händels „Ankunft der Königin von Saba“ gibt Geppert außerdem ein Orgelsolo. Doch bieten die beiden nicht nur klassische Werke an. Mit Astor Piazzollas „Libertango“ oder „Tico Tico“ gibt es bei dem Konzert auch flottere Stücke. Sie sind auch als Appetitanreger zur Tangemesse im Sommer gedacht und sollen stimmungsvoll auf die Silvesterfeier vorbereiten.

Auch nach all den Jahren der Zusammenarbeit zeigt sich Elisabeth Geppert noch immer angetan von der Harmonie der beiden „königlichen Instrumente“ Orgel und Trompete. „Die Akustik der Kirche ist bekannt für ihren Klang“, merkt sie an. Die beiden Instrumente würden sich hier schön vermischen. „Es liegt viel am Zusammenspiel, man muss die Klangfarben zusammenbringen und gut aufeinander abstimmen“, führt sie aus. Die Orgel lasse die Trompetenklänge schön wirken und verbinde diese. Das liegt selbstverständlich auch an den Qualitäten des Musikers am Instrument. „Herr Gerlach zeichnet sich durch eine enorme Virtuosität aus“, schwärmt die Kantorin, „das ist wirklich irre.“

Wenn möglich, probt Gerlach täglich mindestens eine Stunde auf der Trompete. Nun, wo in der Weihnachtszeit der Terminkalender durch diverse Konzerte noch voller wird, sei es sogar mehr. In die Felicianuskirche bringt der Brinkumer voraussichtlich gleich vier verschiedene Trompeten mit. „Sie sind wie ein Werkzeug. Sie sind unterschiedlich in der Stimmung intoniert und anders zu spielen, damit es ein anderer Klang ist“, führt Gerlach aus. Seine Kornett-Trompete etwa reagiere relativ schnell und sei für Stücke um 1900 gebaut worden, als Volkslieder mit Thema und Variationen beliebt gewesen seien. „Der Nachteil ist: Weil sie recht klein ist, schreit sie schnell. Sie ist nicht für laute Töne gedacht.“ Um eben Ansprüche optimal bedienen zu können, bringt der Musiker gleich eine Auswahl an Instrumenten mit in die Kirche.

Elisabeth Geppert verspricht für das Silvesterkonzert ein kurzweiliges Programm mit Erklärungen zu den einzelnen Stücken. „Weihnachten klingt auch noch mal an“, frohlockt sie. So wird das Publikum eingeladen, einige bekannte Lieder mitzusingen. Mit „Taenk at livet koster livet“ des dänischen Komponisten Bent Fabricius Bjerre präsentiert das Duo auch ein moderneres Stück aus dem Jahr 2008.

Tickets gibt es zum Preis von 15 Euro im Kirchenbüro am Kirchweg 24 sowie beim Teekontor am Marktplatz 6. Schüler und Studenten zahlen acht Euro. An der Abendkasse wird es ab 19.15 Uhr noch Karten geben.