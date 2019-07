Die Lok 50 3562-1 am Kirchweyher Bahnhof ist 78 Jahre alt, die Waggons dahinter sind einiges jünger. (Fotos: Michael Braunschädel)

Weyhe-Kirchweyhe. Es ist Sonnabendvormittag auf einem besonderen Gleis am Kirchweyher Bahnhof, wo Besucher eine historische Dampflok entdecken können, wenn sie zuvor eine Bahnschranke passiert haben. Da sieht man jemanden Rasen mähen, man hört Hämmern aus einer der zahlreichen Werkstätten und so langsam verbreitet sich angenehmer Kaffeeduft. Denn den genießen einige Vereinsmitglieder des Dampflokvereins immer sonnabends um 10 Uhr in ihrem Aufenthaltswaggon mit Kuchen, Keksen oder Brötchen – nachdem sie aber vorher schon eine Stunde gewerkelt haben. Danach geht es noch zwei bis drei Stunden weiter mit der aufwendigen Restaurierung des alten Zuges.

Wobei „alter Zug“ natürlich liebevoll gemeint ist, denn die stattliche Dampflok hat 78 Jahre auf dem Buckel, die meisten Waggons dahinter bis auf einen eher weniger, nur an die 40 bis 50 Jahre. Der eine soll aus dem Jahre 1921 sein. Fahren kann dieser Zug nicht mehr, er steht am Weyher Bahnhof quasi als Denkmal für vergangene Zeiten. Ihre Vergangenheit und der Platz der Lok auf den Bahnschienen zeugen von bewegter Geschichte. Die 1941 gebaute Lok 50 3562-1 wurde 1998 auf Initiative des Vereinsvorsitzenden Karl-Heinz Stickan, der sie privat gekauft hatte, herübergeholt. Er erinnert sich: „Sie stand damals in Staßfurth bei Magdeburg und es waren schon die Vorbereitungen für die Überführung ein Abenteuer – denn welche Maschine könnte wohl die Lok hierherbringen.“ Schließlich erklärte sich ein Bahnmuseumsverein aus der Nähe von Köln bereit und kam mit einer Taigatrommel. Nein, kein Musikinstrument, sondern eine ebenfalls historische Diesellok aus den Weiten Russlands, die einen ganzen Tag mit Schleppen beschäftigt war. Und dann ging es richtig los, denn der Förderverein gründete sich und nahm sich die Restaurierung vor. „Das waren dann insgesamt um die 200 000 Mark, die das alles gekostet hat, aber wir haben viele Sponsoren gefunden, die sich beteiligt haben“, so Stickan. Seit 2008 stehen die Lok und die fünf Anhänger auf dem Platz bei der alten Bahnmeisterei.

Nunmehr 21 Jahre alt – also nach älteren Maßstäben erwachsen geworden – ist der Förderverein Dampflok Weyhe. Immer noch unerschütterlich sind um die zehn Aktive dabei und mittlerweile gemeinsam mit ihrem ersten Vorsitzenden in Ehren ergraut. Der, also Stickan, nahm Ende April die Auszeichnung Weyher Organisation des Jahres im Rathaus entgegen (wir berichteten). „Wir waren schon seit Jahren nominiert, es kam daher nicht so sehr überraschend“, sagt er. Verdient haben sie die Auszeichnung dafür, Erinnerungen an einen der einst größten Verschiebebahnhöfe Preußens wach zu halten.

Am Aufrechterhalten dieser Geschichte beteiligen sich immer noch einige Gründungsmitglieder. Zumeist solche, die selbst mit Bahn zu tun hatten, manche als Lokführer, andere als Heizer. Nach und nach holten sie diverse Waggons her, zwei von ihnen aus Bremen. „Da wurden Gleise entfernt und die standen im Weg, wir konnten sie einfach so holen“, erzählt Stickan. Mittlerweile stehen also fünf Waggons hier, teilweise mit spannendem Inhalt, also ganz viel Eisenbahngeschichte. „Aber das renovieren wir gerade, es wird auf- und umgeräumt, neue Ausstellungsstücke kommen dazu und in einem weiteren Waggon wird noch mehr zum Erleben dazugebaut“, erklärt Stickan. „Wir sind da schon ziemlich weit, die Leseecke mit altertümlichen Sitzbänken ist fast fertig, das kleine Abteil mit einem schnarchenden Hermann gab es eh schon.“ Die humorvollen Vereinsmitglieder haben dort im ehemaligen Bauzugwagen einiges original hergerichtet – im Bett also eine Puppe, die besagte Geräusche erzeugt.

Das Team mit dem zweiten Vorsitzenden Jochen Badtke, Kassenwart Uwe Pinkert, Schriftführer Hermann Thiele und anderen hofft, dass sie die Renovierung zum Tag des Denkmals im September schaffen können. Froh wären sie, wenn der Interessierte anzieht, die sich im Verein beteiligen könnten. Der Förderverein will dann nicht nur sein Denkmal öffnen, sondern auch Kaffee und Kuchen oder selbst gebackene Waffeln anbieten. Das ist möglich, weil er neben dem Zug diverse Gebäude dort besitzt. In einem befindet sich das Kulturgleis, das auch für Ausstellungen oder Konzerte geöffnet wird.