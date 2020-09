In einem Wohn- und Geschäftshaus an der Bassumer Straße in Brinkum ist in der Nacht zu Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. (NonstopNews)

Zu einem Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus ist es in der Nacht zu Donnerstag an der Bassumer Straße in Brinkum gekommen. In einem Keller des Gebäudes war gegen 1.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, drang bereits Rauch aus einem Fenster im Erdgeschoss. Die Einsatzkräfte begannen umgehend mit der Evakuierung: Zwei Atemschutztrupps wurden zur Kontrolle der Wohnungen eingesetzt, wie Christian Meinen, Sprecher der Ortsfeuerwehr Brinkum, berichtet. Mehrere Wohnungen in dem Haus mussten dabei gewaltsam geöffnet werden. Zusammen mit der Polizei mussten auch einige Bewohner aus dem Tiefschlaf geweckt werden. Zeitgleich startete die Feuerwehr auch die Löscharbeiten im Keller des Restaurants. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden, heißt es seitens der Polizei. Teile des Hauses wurden zudem stark durch Rauch belastet, sodass diese maschinell entraucht werden mussten. Nach 2,5 Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr wieder beendet. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat nun die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 30 000 Euro beziffert.