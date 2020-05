Hat viele schöne Erinnerungen an die 40-jährige Geschichte der Wander-Abteilung des TuS Varrel: Leiter Rudolf Bolder. (Braunschädel)

Stuhr-Varrel. Rudolf Bolder blättert in einem Fotoalbum. Darin befinden sich viele Erinnerungen. Auch an die Touren, die er gemeinsam mit den Mitgliedern der Wander-Abteilung des TuS Varrel absolvierte. Auf seine Initiative gründete sich die Sparte am 1. Mai 1980. Er übernahm auch das Amt des Vorsitzenden der Abteilung, das er mittlerweile seit 40 Jahren ausübt.

Dabei begann die sportliche Laufbahn von Bolder beim TuS Varrel ganz anders. „Ich habe schon seit Beginn des Vereins Tischtennis gespielt“, erzählt Bolder, der dem TuS bereits kurz nach seiner Gründung im Jahr 1969 beigetreten war. Bis vor zehn Jahren stand der heute 84-Jährige nach eigenen Angaben noch an der Platte. Auch im Fußball versuchte er sich, erzählt Bolder schmunzelnd. Die einschneidendste Entwicklung gab es für ihn aber im Jahr 1980.

Damals fasste er die Idee, eine Wander-Abteilung im TuS aufzubauen. Zum einen, weil er schon immer gern wanderte. Zum anderen, weil andere Sportarten mit dem zunehmenden Alter schwieriger wurden, berichtet Bolder. Ein Jahr vorher hatte sich bereits in der Nachbarschaft beim Brinkumer Sportverein eine Wander-Abteilung gegründet, erinnert sich der Varreler.

Die erste Tour führte die neue Gruppe dann auf eine Wanderung über rund 13 Kilometer in die Steller Heide. Von da an sollte zweimal im Monat eine Tour veranstaltet werden. Rund 40 Mitglieder schlossen sich der Gruppe bereits in den ersten Jahren an. Im Jahr 1981 ging die Truppe dann schon auf ihre erste Wochenendfahrt. Mit 54 Teilnehmern fuhren sie für drei Tage in den Harz – genauer gesagt nach Wildemann, wie Bolder berichtet. „Wir sind viel in den Bergen gewesen“, berichtet der Abteilungsleiter.

Den Männern der Gruppe reichte der Harz aber schnell schon nicht mehr aus. Bereits ab 1980 gingen sie auf Touren in die Alpen. Österreich, die Schweiz, Südtirol und Slowenien standen auf der Liste der Wanderer, zählt Bolder auf. Die Hüttentouren erfreuten sich dabei steigender Beliebtheit. Waren zunächst nur fünf Männer unterwegs, steigerte sich die Teilnehmerzahl mit den Jahren auf 15. Bis ins Jahr 2004 unternahm die Gruppe in zwei Teilen solche Touren.

Mit im Gepäck war dabei immer ein Picknick, wie Bolder berichtet. Rund 15 Kilogramm seien die Rucksäcke schwer gewesen. Die längsten Touren gingen dabei über 30 Kilometer. Nach und nach wurden die Strecken reduziert. Heute seien es zwischen acht und zwölf Kilometer, so Bolder. „Eher ein Spaziergang“, wie er anmerkt.

Die Frauen der Abteilung wollten den Männern hingegen in nichts nachstehen. Unter der Leitung von Heike von Lührte, laut Bolder der „gute Geist“ des Vereins, unternahmen sie ab 1985 jährliche Wochentouren. Die Reisen führten die Frauen unter anderem nach Mallorca, an den Gardasee, ins Elsass oder nach Kreta. Jedes Jahr gab es aber auch eine gemeinsame Fahrt.

Der Höhepunkt in den vergangenen Jahren sei aber die Fahrt nach Griechenland im Jahr 1993 gewesen, schwärmt Bolder. Über die Frau eines Kollegen, die aus Griechenland stammt, seien sie auf die Idee gekommen, dort eine Tour zu organisieren, berichtet er. Nach dem Flug nach Thessaloniki ging es in ein Hotel am Strand in der Nähe von Katerini. „Die Frauen haben Badeurlaub gemacht“, sagt Bolder. Die Männerriege hingegen kletterte auf den Olymp. Auf der Bergtour übernachteten sie ebenfalls in Hütten.

„Wir versuchen immer, in den Wald zu gehen und nicht gepflasterte Wege zu nutzen“, erklärt Bolder die Zielauswahl. Mittlerweile finden die Wanderungen meist in der Region statt. So sind die Rhön, der Harz oder der Odenwald bevorzugte Ziele der Gruppe. Es kann aber auch mal der Bürgerpark sein, wie Bolder erklärt.

„Die Gemeinschaft ist das wichtigste“, findet der gelernte Industriekaufmann, der über Umwege vor mehr als 50 Jahren nach Varrel kam. Daher legt der Spartenleiter auch viel Wert auf das Vereinsleben. So gehören Weihnachtsfeiern, Kohltouren oder Grillfeste neben den Wanderungen ebenfalls fest zum Programm. Einmal im Monat kommen die Mitglieder auch im Vereinsheim auf dem Gutsgelände zusammen. Dort wird dann geschnackt, geplant und es werden Bilder und Videos gemeinsamer Touren gezeigt.

Zu Hochzeiten hatte die Abteilung 60 Mitglieder, heute sind es noch rund 40. „Es ist weniger geworden. Keiner ist mehr unter 70“, erzählt Bolder und ergänzt: „Nachwuchs gibt es nicht mehr. Die jungen Leute wollen nicht mehr wandern.“ Auch er selbst habe nicht damit gerechnet, dass er 40 Jahre lang die Abteilung leitet. Das Wandern habe ihn aber fit gehalten, auch wenn an der ein oder anderen Stelle mal „Verschleißerscheinungen“ dazu kommen, sagt Bolder. „Ich wollte mehrfach die Abteilungsleitung abgeben, aber keiner wollte es machen“, sagt er schmunzelnd.

Für sein Engagement wurde Bolder, der auch dem erweiterten Vorstand des TuS Varrel angehört, zum Ehrenmitglied des Vereins ernannt. An seiner Wohnzimmerwand hängt auch die Urkunde für die Silberne Ehrennadel des Landessportbundes. Einmal habe die Wander-Abteilung auch einen Pokal gewonnen – und zwar beim Preiskegeln. „Da habe ich gleich beim Vorstand angerufen und gesagt: Wir haben auch mal einen Pokal geholt“, berichtet Bolder lachend.

Das Jubiläum in diesem Jahr wollte die Gruppe eigentlich feiern. Am 2. Mai stand eine Wanderung an, am 12. Mai war eine Fahrt nach Oldenburg geplant. Beide Veranstaltungen mussten aufgrund der Corona-Krise ausfallen. Im Juli sollte es dann für fünf Tage ins Elsass und die Vogesen gehen. Bolder hofft nun, dass zumindest die geplante Grillfeier am 7. August stattfinden kann.