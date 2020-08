Der Silbersee in Stuhr ist ab sofort für Badegäste gesperrt. (Michael Braunschädel)

Der Landkreis Diepholz hat mit sofortiger Wirkung ein Badeverbot für den Silbersee in Stuhr ausgesprochen. Grund dafür ist eine erhebliche Zunahme des Blaualgen-Vorkommens an der Badestelle, die am Mittwoch festgestellt worden ist. „Das Badegewässer gilt als zum Baden ungeeignet und das Baden wird mit sofortiger Wirkung aus Gründen des Gesundheitsschutzes bis auf weiteres untersagt“, heißt es in der Allgemeinverfügung des Landkreises dazu.

Das gehäufte Auftreten der Blaualgen oder Cyanobakterien, die Toxine bilden können, kann laut Kreisverwaltung zu Haut- und Schleimhautreizungen, bei sensiblen Menschen außerdem zu allergischen Reaktionen bis hin zu toxischen Wirkungen auf innere Organe führen. Daneben sind Symptome wie Erbrechen und Durchfall möglich. „Kommt es zu einer Massenvermehrung von Cyanobakterien, besteht wie im vorliegenden Fall aufgrund der hohen Konzentration der Blaualgen und der damit verbundenen Toxine eine Gefahr für die Gesundheit der Badenden.“

Bereits an diesem Donnerstagvormittag will die Gemeinde durch den Baubetriebshof eine entsprechende Beschilderung an dem Gewässer vornehmen. Die DLRG, die die dortige Badeaufsicht wahrnimmt, ist bereits informiert worden, erklärte Stuhrs Umweltbeauftragter Marc Plitzko.

Wie lange das Badeverbot am Silbersee Bestand haben wird, ist noch unklar. „Der Silbersee wird weiterhin durch das Gesundheitsamt überwacht“, heißt es seitens der Kreisverwaltung. Das Badeverbot gelte so lange, bis eine neue Begehung oder Probenahme des Gewässers ergibt, dass durch die Blaualgen-Konzentration keine Gefahr mehr für Badende besteht.