Feiert an diesem Freitag seinen 95. Geburtstag: Dietrich Grunow. (Vasil Dinev)

Kriegsgefangener in Russland, DDR-Flüchtling, Familienvater – Dietrich Grunow hat in seinem Leben so manchen Umbruch erlebt. An diesem Freitag wird der Wahl-Leester 95 Jahre alt und stellt fest: „Fast 75 Jahre ohne Krieg, das ist enorm. Gott sei Dank ist es so gelaufen.“

Am 22. November 1924 wurde Grunow als Einzelkind in Berlin-Kaulsdorf geboren, wo er auch aufwuchs. „Meine Kindheit war herrlich“, sagt er selbst rückblickend. Der Vater habe ein gutes Gehalt gehabt, die Sommer verbrachte die Familie an der Ostsee, die Winter in Skigebieten: „Uns hat es an nichts gefehlt.“ Auslandsreisen, wie sie heute gängig sind, seien damals unüblich gewesen. „Vor dem Krieg hatte ich eine Briefkorrespondenz mit einem Franzosen“, erinnert er sich.

Der Zweite Weltkrieg prägte auch Grunows Jugend: Im Nazi-Regime aufgewachsen, schloss er sich als 18-Jähriger nach seinem Notabitur 1943 der Wehrmacht an, um in den Krieg zu ziehen. Nach Polen, nach Russland, auf den Balkan und später nach Österreich, wo seine Einheit, die 3. SS-Panzerdivision, bei Linz kapitulierte. „Ich hatte das Gefühl, ich muss meine Heimat verteidigen und meine Mutter schützen. Wir sind raus mit Idealismus“, sagt Grunow über die damalige Denkweise. Aus heutiger Sicht sei das nur schwer nachvollziehbar, doch seien die Voraussetzungen damals gänzlich andere gewesen.

Nach der Auslieferung an die Sowjetarmee verbrachte Grunow fast fünf Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft. „Ich war vielleicht einer der letzten, die aus dem Krieg zurückgekehrt sind“, sagt er über seine Entlassung am 4. Mai 1950. Mit der Pferdekutsche ging es zurück auf eine fast 3000 Kilometer lange Reise. Zurück sei er in eine ihm fremde Welt gekommen. „Das waren sechs Jahre ohne Zeitung und Kommunikation“, merkt er an. Zurück in Berlin habe er dann erst von der Teilung Deutschlands erfahren: „Wir wussten gar nicht, was die DDR ist.“ Rund ein Jahr verbrachte er abgemagert und gesundheitlich stark angeschlagen bei den Eltern. Doch in der neuen alten Heimat hielt es den Mittzwanziger nun nicht mehr; auch weil er als Kind bürgerlicher Eltern nicht habe studieren dürfen.

So kam Grunow nach Hannover, wo er 1958 seine heutige Ehefrau Ingrid bei einer Skifreizeit kennenlernte. In Bremen fand er Anfang der 70er-Jahre Arbeit als Prokurist, das Paar zog nach Leeste und bekam drei Kinder. „Wir haben ein schönes Leben hinter uns“, bilanziert der nun 95-Jährige, der noch bis zu seinem 80. Lebensjahr international mit dem Hockeyclub Schwarz-Weiß Bremen unterwegs war. Er habe die ganze Welt bereist und erlebt, wie ehemalige Feinde heutige Freunde wurden.