80 Jahre alte Fotos aus dem Archiv: die einstige Syker Synagoge und ein Schild in Leeste. (Repro: Janina Rahn)

Am 9. November 1993 wies der WESER-KURIER drauf hin, dass „auch auf dem Land vor 55 Jahren viele jüdische Synagogen brannten.“ Der Autor beleuchtete dabei mit Hilfe von Archiv-Unterlagen die Geschehnisse um den 9. und 10. November 1938 – zynisch als „Reichskristallnacht“ bezeichnet – im Landkreis. Ausschreitungen gegen jüdische Bürger, die von den Nationalsozialisten gesteuert wurden. „Twistringer Synagoge niedergebrannt“ lautete am 11. November 1938 die Schlagzeile der Syker Zeitung. Die Syker Synagoge an der Gesseler Straße blieb offenbar verschont, sie war bereits 1937 an einen Landwirt verkauft worden. Bis zu ihrem Abriss in den 1970er-Jahren diente sie als Geräteschuppen. Bereits im August 1935 standen in Leeste judenfeindliche Schilder. „Juden betreten diesen Ort auf eigene Gefahr“, hieß es sogar in Kirchweyhe und Sudweyhe. Noch zynischer wurde es während der Olympiade 1936: „Um Schlagzeilen im Ausland zu vermeiden, mussten solche Schilder gegen harmlosere ausgetauscht werden.“

„Gerangel um neuen Werkstatt-Standort“ titelte der WESER-KURIER am 6. November 1993. Es ging um eine neue Werkstatt für Behinderte (WfB) in Weyhe, um deren zukünftigen Standort. Um den feilschten vor 25 Jahren Syke, Weyhe, Hannover und die Delme-Werkstätten. Eigentlich schien zunächst alles ganz einfach, ließ der Bericht verlauten, die Werkstätten hatten nämlich schon vor geraumer Zeit ein Grundstück in Weyhe-Leeste erworben. Der Plan dazu war weit über den einer Idee hinaus gereift. Immerhin gab es bis dato weder in Stuhr noch in Weyhe Behinderteneinrichtungen. Festzustellen war, dass weder die Lebenshilfe noch die Delme-Werkstätten in den größten Kreisgemeinden vertreten seien. Gemeindedirektor Dietrich Schütte befand Leeste als sehr gut, aber Sykes Stadtdirektor Peter Schnabel brachte Unruhe ins Spiel mit seinem Vorschlag, doch für die WfB den Technopark in Syke zu nehmen. Auch Hannover wollte mitreden. Aus heutiger Sicht lässt sich sagen, dass die Entscheidung für Leeste gut war.

Sein 40-jähriges Bestehen feierte vor 25 Jahren der Automobilclub Syke. Dabei wurde von einer ruhmreichen Vergangenheit, einer glorreichen alten Zeit berichtet, von dröhnenden Motoren auf dem sogenannten Friedeholzring, also Syke-Okel-Osterholz-Syke. Von Rallyes und Orientierungsfahrten mit namhaften Teilnehmern aus ganz Deutschland, von Pokalen und Lorbeerkränzen. Nunmehr alles vorbei, keine motorsportlichen Aktivitäten mehr. Aus Liebe zum Automobil habe Erich Bergmann seinerzeit – vor damals vier Jahrzehnten – mit 50 Gründungsmitgliedern den AC Syke ins Leben gerufen. Die letzten Nachtorientierungsfahrten seien Ende der 1980er-Jahre gelaufen. Auch ein Slalom ginge nicht mehr, seit die Supermärkte ihre Parkplätze nicht mehr zur Verfügung stellten. Nur ein Cartrennen sei noch für 1994 geplant, ließ der Tourenwart Manfred Brinkmann verlauten. Heute besagt die Webseite des Vereins: „Nach Beschluss auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung ruht der Verein bis auf Weiteres.“

Fachtagung in Bremen

Im Hotel Bremer Tor in Stuhr tagten am 9. November 1993 Betriebsräte der Deutschen Aerospace (DASA). Das herausragende Thema war die Angst um Arbeitsplätze, die sich allerorten breit mache. Festgestellt wurde, dass das Vertrauen in Politiker und Konzernleitungen zerstört sei. Den Worten der Betriebsräte zufolge, die ihre Sorgen damals der Landtagsabgeordneten Ilse Lübbben schilderten, stehe zu befürchten, dass in der Bremer Region in den kommenden zwei Jahren rund 2300 Arbeitnehmer auf der Straße stehen werden. Rund 50 Prozent der DASA-Mitarbeiter lebten im Bremer Umland, also sei man hier auch betroffen. Ilse Lübben meinte, es werde in den folgenden Wochen ein Gespräch stattfinden, zu dem auch alle Landtagsabgeordneten aus dem Bremer Umland geladen seien.

Einen neuen Verein gründeten kulturinteressierte Bürger in Bruchhausen-Vilsen vor 25 Jahren: den Kulturbeutel. Aus ihm heraus sollten eine Menge Anregungen, Ideen, Kreativität und spontane Aktionen kommen. „Unkonventionell, offen, tolerant und menschenfreundlich“ waren die Ziele, denen sich der Verein verschrieben hatte. Mit dem Vorsitzenden Christian de Vries und seiner Vertreterin Karin Lülf planten die Mitglieder auch gleich eine erste Veranstaltung, einen Frühschoppen für alle Interessierten.