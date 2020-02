Die erste Aussaat für seine Blühwiese nahm André Mahlstedt im vergangenen April vor. Nun steht die zweite Runde an. (Michael Braunschädel)

Im vergangenen Jahr startete der Varreler Landwirt André Mahlstedt mit seinem Projekt „Bienenpatenschaft“. Direkt an seinem Hof gestaltete er eine rund 1,5 Hektar große Fläche zu einer Blühwiese um. Interessierte konnten dort ein Stück des Areals als Pate übernehmen und wurden dafür auf einer Tafel genannt. Über 110 Patenschaften konnte Mahlstedt am Ende verzeichnen (wir berichteten).

Nun steht die nächste Aussaat auf der Fläche an, Mahlstedt möchte das Programm fortführen. „Wir haben die Saatmischung noch verbessert“, berichtet der Milchviehhalter. „Im vorigen Jahr war uns doch etwas zu viel Ölrettich mit drin“, erklärt er weiter. Wie im vergangenen Jahr soll wieder eine Tafel mit den Namen der Paten aufgestellt werden. Für 50 Quadratmeter Blühwiese müssen die Paten beispielsweise 25 Euro überweisen, die Aussaat ist für Anfang April geplant. „Natürlich sind auch größere Flächen möglich“, ergänzt André Mahlstedt.

Der Landwirt möchte in diesem Jahr ganz besonders Unternehmen aus der Region ansprechen, die ein Zeichen für die Artenvielfalt setzen wollen. „Firmen, die bei uns eine Patenschaft übernehmen, können nach Absprache gern zu einer Hofführung mit Milch- und Käseverkostung vorbeikommen“, verspricht Mahlstedt, der neben der Milch seiner Kühe an verschiedenen Milchtankstellen in der Region auch eigenen Käse anbietet.

Weitere Informationen zum Projekt von André Mahlstedt gibt es per E-Mail an andremahlstedt@web.de, telefonisch unter der Rufnummer 01 74 / 1 84 13 17 oder im Internet unter www.mahlstedts-milchhof.de unter dem Punkt „Bienenpatenschaft“.