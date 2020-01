Sachbeschädigung

Böller zerstört Wartehaus

Alexandra Penth

In Weyhe und Stuhr ist es laut Polizei in der Silvesternacht zu diversen Sachbeschädigungen durch Böller gekommen. In Fahrenhorst ist ein Wartehäuschen an einer Bushaltestelle zerstört worden.