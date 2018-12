Weyhes Bürgermeister Andreas Bovenschulte spricht über die bauliche Entwicklung in der Gemeinde, die vor allem in Leeste an einigen Stellen bereits erkennbar ist. (Karsten Klama)

Herr Bovenschulte, das ist wahrscheinlich Ihr letztes Interview zum Jahresabschluss in der Gemeinde Weyhe. Ist bei Ihnen schon ein bisschen Wehmut mit dabei?

Andreas Bovenschulte: Das spielt aktuell noch keine wirkliche Rolle. Denn erstens muss man zunächst einmal abwarten, was am 26. Mai bei der Bürgerschaftswahl in Bremen herauskommt, die Wählerinnen und Wähler entscheiden das ja. Und erst, wenn die gesprochen haben, weiß ich, ob ich als Mitglied der Bremischen Bürgerschaft gewählt bin oder nicht. Und zweitens ist es mein Anspruch, solange ich Bürgermeister bin, mit vollem Einsatz für die Gemeinde Weyhe unterwegs zu sein. Da bleibt für vorzeitige Wehmut wenig Raum.

Hat sich in Ihrem Umfeld etwas geändert, nachdem die Nachricht, dass Sie politisch wieder nach Bremen gehen wollen, publik wurde?

Es ist klar, dass ich darauf angesprochen werde. Natürlich gibt es auch Rückmeldungen zur bisherigen Arbeit – mehr, als das vorher der Fall war. Aber im Grunde genommen hat sich nichts groß geändert. Dafür gibt es ja, ehrlich gesagt, auch zu viele Projekte und zu viele Themen, dafür ist der Arbeitstag zu dicht gedrängt.

Sie haben es schon angesprochen: Vor allem Bauprojekte gibt es derzeit viele in Weyhe. Sind Sie mit dem aktuellen Stand zufrieden?

Ich bin sehr zufrieden. Natürlich ist es immer so: Manche Dinge gehen nicht so schnell, wie man sich das wünschen würde. Aber ich denke, wir sind mit allen Projekten auf einem guten Weg. Insbesondere bin ich froh, dass wir nach langem und intensivem Planungsvorlauf in diesem Jahr nun mit der Sanierung der KGS Leeste begonnen haben. Bisher läuft alles planmäßig, was die Bauzeit, was die Qualität der Arbeiten und was die Kosten angeht. Das gilt auch für die anderen Projekte. Worauf ich mich sehr freue, ist die Eröffnung des neuen Sudweyher Bahnhofs, die jetzt für Mai 2019 angekündigt ist, mit dem frisch sanierten und renovierten Bahnhofsgebäude. Das ist ein ganz wunderbares Projekt, das ehrenamtlich, mit Unterstützung der Gemeinde, auf die Schiene gesetzt wurde.

Für das kommende Jahr ist nun auch ein weiterer Kita-Bau in Weyhe geplant. In Stuhr wurde die Kinderbetreuung vor Kurzem kontrovers diskutiert, auch mit Blick auf die erforderliche Zahl an entsprechenden Fachkräften. Wie stellt sich die Situation in Weyhe dar?

Das ist bei uns ebenfalls ein großes Problem. Wir haben auch sehr zu kämpfen, um die benötigten Kolleginnen und Kollegen zu gewinnen und müssen erhebliche Anstrengungen unternehmen, um das hinzukriegen. Ob uns das in jedem Fall gelingen wird, bleibt abzuwarten. Wir bemühen uns nach Kräften, aber eine 100 prozentige Garantie kann ich nicht abgeben. Dafür ist es zurzeit einfach zu schwer, Fachkräfte zu finden. Gut ist es deshalb, dass mittlerweile ein breiter Konsens besteht, die Erzieherinnen- und Erzieher-Ausbildung zu verändern, also eine echte duale Ausbildung einzuführen, die auch vom ersten Tag an bezahlt wird. Ich kann ganz klar sagen: Die Gemeinden sind natürlich bereit, bei einer echten dualen Ausbildung auch die Ausbildungsvergütung zu zahlen, wie wir es in anderen Ausbildungsberufen auch machen. Das ist keine Frage. Es muss nur jetzt auch mal vorangehen.

Im ablaufenden Jahr gab es auch abseits der großen Bauprojekte wichtige Themen in der Gemeinde, eines davon ist das Einwohnerticket. Wie bewerten Sie die ersten Monate dieses Projektes?

Das ist, denke ich, ein Projekt, das sehr positiv aufgenommen wurde in der Bevölkerung. Ausgangspunkt war ja, zu sagen: Wir geben 15 Prozent Rabatt, damit die Menschen, die den Öffentlichen Personennahverkehr häufig nutzen und ein Mia-Jahresticket haben, auch dann vergünstigt fahren können, wenn sie nicht bei einem der großen Arbeitgeber sind, der ein Jobticket hat. Seit wir das im September eingeführt haben, konnten wir die Zahl der Mia-Kunden um etwa zehn Prozent erhöhen. Und das halte ich schon für einen erheblichen Schritt. Bei 15 Prozent Rabatt und 15 Prozent mehr Tickets wäre man rechnerisch schon fast beim Ausgleich der Kosten. Deshalb sind zehn Prozent schon eine recht ordentliche und positive Sache. Das wird jetzt hoffentlich noch einen weiteren Schub kriegen, wenn bald die Entscheidung fallen sollte, dass Mia-Kunden auch das Leih-Fahrrad-System WK-Bike nutzen können. Wir haben auch noch die Diskussion, ob wir Inhaber von Jahrestickets noch einmal dadurch unterstützen, dass sie bessere Konditionen im Fahrradparkhaus am Kirchweyher Bahnhof bekommen. Insofern denke ich, dass es ein ganz rundes Paket ist, mit dem wir den ÖPNV stärken. Wir machen das für die Umwelt, aber auch, um unsere Straßen zu entlasten. Der zweite Aspekt ist, dass wir den Fahrradverkehr weiter fördern möchten. Dazu wollen wir zum Beispiel die Weidenstraße in der Leester Marsch in Zusammenarbeit mit dem Realverband ausbauen, um es insbesondere auch für Berufspendler attraktiver zu machen, mit dem Rad nach Bremen zu fahren.

2018 fanden wieder diverse Veranstaltungen in der Gemeinde statt. Sind Sie mit Blick auf dieses Thema zufrieden?

Ja, sehr. Schon 2017 hat es richtig gezündet mit der erstmalig so starken Besetzung des Stadtmarketings. Das ist in diesem Jahr weitergegangen. Summer In The City war wieder ein riesiger Erfolg, das gilt aber auch für alle anderen Veranstaltungen, ob sie nun, wie das „Aufmucken gegen Rechts“, von der Gemeinde oder von anderen Veranstaltern umgesetzt wurden. Ich bin sehr zufrieden, denn das verstärkt die Wahrnehmung Weyhes nach außen, aber es trägt auch dazu bei, ein Gemeinschaftsgefühl hinzubekommen. Ich freue mich schon, dass es im nächsten Jahr so weitergehen wird, und ich denke, da wird es auch noch die eine oder andere Überraschung geben.

Gibt es schon konkrete Projekte für 2019?

Was sicherlich sehr wichtig ist: dass wir in Leeste weiter gut vorankommen. Das Augenzentrum steht, wir haben für den Henry-Wetjen-Platz ein fertiges Konzept, und wir haben die Planungen für die neue Bibliothek und das neue Gebäude der Volkshochschule weitgehend abgeschlossen. Da sind wir jetzt dabei, nochmal eine Aktualisierung des Förderantrags vorzubereiten. Wie weit wir im nächsten Jahr mit der Umsetzung kommen werden, muss man abwarten, aber jedenfalls sind die Grundlagen für das ganze Projekt gelegt. Und auch an anderer Stelle in Leeste wird es weitergehen: GS Agri will die nächste Ernte 2019 schon am neuen Standort einfahren, dann sollen die Bestandsgebäude, die Türme, abgerissen werden. Es soll der Bebauungsplan im Sommer weitestgehend fertig sein, zumindest, was die Ladestraße angeht. Und mit ein bisschen Glück wird auch schon mit den baulichen Arbeiten am geplanten Verbrauchermarkt losgelegt. Da wird in Leeste weiter einiges passieren. Das wird auch nicht das letzte Vorhaben sein, in den folgenden Jahren wird dann noch der Leister Platz dazukommen. Wir machen uns außerdem Gedanken, wie es mit dem Döhle-Gelände weitergehen soll. Man sieht auch, dass ohne großes Zutun der Gemeinde an anderen Stellen bauliche Entwicklungen stattfinden. Und wenn man das einmal alles zusammennimmt, kann man doch nur sagen: In Leeste geht’s sehr nach vorne, der Ortskern entwickelt sich richtig gut. Und ich denke, das war auch dringend notwendig, weil es doch in den letzten 20 Jahren eine gewisse Tendenz gab, dass Leeste zurückfällt.

Was gibt es für weitere Projekte?

Ich hoffe, dass es mit der Entwicklung des Gutshofgeländes in Sudweyhe weitergeht. Wenn das umgesetzt wird, hat das auch nochmal für Sudweyhe insgesamt eine positive Wirkung. Dann haben wir die Ortskernentwicklung in Dreye. Wir wollen da das Bebauungsplanverfahren vorantreiben. Dann soll es auch an der Lahauser Straße mit dem inklusiven Hotel weitergehen. Wir wollen dort mit dem städtebaulichen Wettbewerb beginnen.

Nun gibt es auch Pläne für das Gewerbegebiet Dreye-West III. In diesem Zusammenhang gibt es immer wieder die Besorgnis von Bürgern, dass – ganz plakativ gesagt – alles zubetoniert wird. Können Sie die Ängste nachvollziehen?

Wir nehmen das sehr ernst, und als Gemeinde nehmen wir auch die Aufgabe, Freiflächen zu erhalten, zu sichern und auszubauen, sehr ernst. Wenn Sie sich mal die Entwicklung der letzten Jahre angucken: Wir haben das Mühlenkamp-Gelände jetzt ökologisch aufgewertet, das war eine ganz wichtige Sache. Wir haben das Böttchers Moor grundlegend renaturiert und wieder hergestellt. Wir haben in Zusammenarbeit mit dem Nabu ein tolles Projekt zur Renaturierung der Hache mit einem, wie es so schön heißt, neuen mäandernden Flussbett umgesetzt. Wir sind dabei, in Melchiorshausen die größte zusammenhängende Waldfläche in Weyhe zu schaffen. Wir diskutieren, dass wir auch bei beschleunigten Planverfahren freiwillig als Gemeinde Ausgleichsflächen zur Verfügung stellen, obwohl das gesetzlich überhaupt nicht gefordert ist. Das zeigt: Die Frage Natur und Freiraum wird sehr ernst genommen. Wie die Ökologie überhaupt, nehmen Sie die Vollumstellung der Straßenbeleuchtung auf LED. Das wird ganz wesentlich Energie und viele, viele Hundert Tonnen CO2 sparen. Also: Ökologie und Natur spielen eine große Rolle, ich sage aber auch: Eine Gemeinde braucht auch Flächen für gewerbliche Entwicklung, denn das ist die Grundlage dafür, dass wir uns unsere Infrastruktur und unsere Einrichtungen leisten können. Ohne Gewerbesteuereinnahmen, ohne gewerbliche Tätigkeit, ohne, dass die Menschen Arbeit haben, wird es auch nicht gehen. Und deshalb müssen wir da zu einem vernünftigen Ausgleich kommen. Deshalb wollen wir in Autobahnnähe mit Augenmaß neue Gewerbeflächen ausweisen, weil sich darauf auch Betriebe ansiedeln, die die dringend notwendigen Gewerbesteuereinnahmen und die dringend notwendigen Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. Man muss da beides in Einklang bringen und abwägen. Das ist nicht immer einfach, aber da bemühen wir uns um einen vernünftigen Mittelweg.

Trotz der ganzen Bauprojekte ist das Defizit im Haushalt der Gemeinde für 2019 doch deutlich kleiner ausgefallen, als zunächst zu befürchten war. Das liegt unter anderem an der Kreispolitik, aber eben auch an der Weyher Politik. Wie sehen Sie den Anteil der Ratsmitglieder?

Es ist schon so: Obwohl wir so viel investieren – für 2019 haben wir eine für eine Gemeinde unserer Größenordnung riesige Investitionssumme von über 16 Millionen Euro veranschlagt –, haben wir uns doch immer bemüht, sehr wirtschaftlich mit dem Geld umzugehen. Natürlich sind auch die Rahmenbedingungen, die Konjunktur, und ja, Sie haben es erwähnt, auch die Senkung der Kreisumlage und der Zuschuss des Kreises zur Kindertagesbetreuung wichtige Faktoren. Die ermöglichen es uns, trotz hoher Investitionen den Rahmen einer ordnungsgemäßen Haushaltspolitik einzuhalten. Wir haben in den letzten Jahren sogar den Schuldenstand senken können. Das wird uns 2019 möglicherweise nicht ganz gelingen, aber mal abwarten, bisher sind die Ergebnisse ja immer noch besser ausgefallen als die Planansätze, aber da mache ich mal ein Fragezeichen dran. Ansonsten haben wir in den letzten Jahren die Schulden tatsächlich reduzieren können, obwohl wir so viel investiert haben. Das hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, dass wir so viele private Investoren gefunden haben.

Abschließende Frage: Vorausgesetzt den Fall, es verschlägt Sie politisch nach Bremen: Gibt es Projekte, die Sie hier in Weyhe noch gerne zu Ende bringen würden?

Natürlich möchte ich all die angesprochenen Projekte soweit vorantreiben, wie es geht. Allerdings würde ich, sollte ich in die Bürgerschaft gewählt werden, sicher nicht mehr bei jedem Projekt die Realisierung als Bürgermeister mitbekommen. Das wäre dann letztlich so, das passiert einem im Berufsleben ja häufig. Aber das ist Zukunftsmusik, man muss, wie schon gesagt, sehen, was die Wahl im Mai bringt. Wichtig ist für mich: Ich bin nach wie vor mit viel Spaß und Freude dabei, und solange ich Bürgermeister bin, werde ich mich mit ganzer Kraft für die Belange der Weyherinnen und Weyher einsetzen.

Das Interview führte Stephen Kraut.

Zur Person

Andreas Bovenschulte

Seit dem 1. November 2014 ist Andreas Bovenschulte hauptamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Weyhe. Im Mai 2019 tritt er als Bürgerschaftskandidat für die SPD in Bremen an.