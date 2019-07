Unter Applaus: Der Weyher Gemeinderat hat Bürgermeister Andreas Bovenschulte – wie von ihm selbst vorgeschlagen – abgewählt. (Sebastian Kelm)

Weyhe. Mit 31 Ja-Stimmen von SPD, CDU und Grünen sowie vier Nein-Stimmen von FDP und Torsten Kobelt von Die Partei ist der bislang nur beurlaubte Bürgermeister Andreas Bovenschulte am Mittwochabend durch den Weyher Gemeinderat abgewählt worden. Damit hat ihn die Politik auch offiziell aus seinem Amt entlassen, endgültig schied er aus diesem um Mitternacht aus. Die Politik entsprach somit seinem Wunsch und lässt ihn endgültig nach Bremen ziehen. Dort ist Bovenschulte, wie mehrfach berichtet, in die Bürgerschaft eingezogen und wird – mindestens – SPD-Fraktionsvorsitzender. Auf die Einleitung eines zusätzlichen formellen Abwahlverfahrens verzichtete der jetzige Ex-Verwaltungschef während der Sitzung. Ein Nachfolger des SPD-Politikers kann jetzt – das war ein Hintergrund der Abwahl – am Sonntag, 10. November, gewählt werden. Ein ausführlicher Bericht folgt.