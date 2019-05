Andreas Bovenschulte. (Klama)

Weyhe. Nachdem er sich am Montag nicht eindeutig äußern wollte, wie sein Abschied in Weyhe formell abgewickelt werden soll, hat Noch-Bürgermeister Andreas Bovenschulte nun offiziell einen „Antrag auf Bewilligung von Urlaub ohne Bezüge zur Ausübung des Mandats eines Abgeordneten der Bremischen Bürgerschaft“ gestellt. Er sei „aller Voraussicht nach als Abgeordneter“ gewählt worden, heißt es in dem Schreiben an die Gemeinde, das der Redaktion vorliegt. Beginnen würde sein Mandatsurlaub vom Tag der Annahme des Mandats bis zum 31. Oktober 2021, wenn seine Amtszeit in Weyhe endet. Da das amtliche Endergebnis in Bremen vom Landeswahlausschuss erst am 12. Juni festgestellt werden wird, geht er von einem Eintritt in die Bürgerschaft in der 24. oder 25. Kalenderwoche aus. Bovenschulte schränkt ein: „Sollte sich bei der Feststellung des amtlichen Endergebnisses herausstellen, dass ich wider Erwarten doch kein Mandat in der Bürgerschaft errungen habe, wäre die Bewilligung des Mandatsurlaubs als gegenstandslos zu betrachten.“

Auf Nachfrage erklärt Bovenschulte, er würde weiterhin eine spätere Abwahl durch den Rat bevorzugen – im Sinne Weyhes. Denn nach seinem Kenntnisstand dürfte sonst vorerst kein Nachfolger gewählt werden, der könnte wohl erst in gut zwei Jahren kommen. Es ist also, wie berichtet, an der Politik, eine schnelle Neubesetzung des Bürgermeisteramtes zu ermöglichen. Auf ein Abwahlverfahren in Form eines Volksentscheids würde er zudem verzichten, um den Prozess nicht weiter zu verkomplizieren.

Apropos Verzicht: Sollten sich aus einer Abwahl gesetzliche Besoldungs- oder Versorgungsansprüche ergeben, die seine künftigen Abgeordnetenbezüge übersteigen, will er den Differenzbetrag ausschlagen oder ihn für gemeindliche Zwecke spenden: „Denn selbstverständlich soll meine Tätigkeit als Abgeordneter der Bremischen Bürgerschaft nicht vom niedersächsischen Steuerzahler subventioniert werden.“