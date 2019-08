Der stete Nachschub an Getränken für die Fans war an diversen Ständen gesichert. (Wolfgramm)

Sulingen. Drei Tage, 36 Bands und mehr als 12 000 feierwütige Metalheads: Das Reload Festival hatte auch an diesem Wochenende die Stadt Sulingen im Zentrum des Landkreises Diepholz fest in ihrem Griff. Schon seit Donnerstagabend drangen von dem Festivalgelände an der Bahrenburger Straße wummernde Bässe und harte Gitarrenriffs über die Stadtgrenzen hinaus. Doch das musikalische Inferno sollte sich erst Freitagnacht mit dem Konzert des ersten Headliners Sabaton entfesseln.

Der Freitag verläuft ruhig. Bands wie Pressure Recall, Dog Eat Dog oder Evergreen Terrace heizen mit ihren Klängen bereits ab Mittag ein. Während viele Festivalgänger direkt vor der Mainstage feiern, headbangen und gemeinsam die Songs mitgrölen, genießen andere die Musik mit der einzigartigen Stimmung, die sich auf dem Gelände verbreitet. Manche liegen auf dem Boden und lassen sich mit geschlossenen Augen von der Metal-Musik in all ihren Facetten berieseln. Andere nutzen die Zeit, um sich die neuesten Fanartikel ihrer Lieblingsband anzusehen und zu kaufen. Und wieder andere genießen das Festival mit Freunden, Bekannten und viel Bier.

Der Auftritt der finnischen Band Lordi, die vor allem durch ihre zum Teil furchteinflößenden Kostüme bekannt ist, markiert den Punkt, an dem sich die Spannung steigert. Es folgen noch Of Mice & Men und Airbourne, ehe die fünf Schweden von Sabaton gegen 23.30 Uhr auf der Bühne stehen. Und diese gleicht, entsprechend des kürzlich erschienen Albums "The Great War", einem historischen Kriegsschauplatz. Der Rand der Bühne ist mit Sandsäcken und Stacheldrahtzaun abgesichert, mitten auf der Bühne steht die Attrappe einer Panzerhaubitze. Die einsetzende Musik und der künstlich erzeugte Nebel lassen die Szenerie noch bedrohlicher wirken. Ein Knall – und die gesamte Aufmerksamkeit ist den Schweden sicher.

Geschichtsstunde mit Sabaton

Gleich zu Beginn entfesselt Sabaton eine musikalische Energie gepaart mit beeindruckender Pyrotechnik und Bühneneffekten, die für die nächsten 90 Minuten ein ganz eigenes Universum eröffnen. In Schneetarn gekleidet, beginnen sie ihren Auftritt mit dem Song „Ghost Division“, einem ihrer älteren Stücke. Die Musiker um Sänger Joakim Brodén sind bekannt dafür, dass ihre musikalischen Werke historisches Kriegsgeschehen thematisieren. So bilden Auszüge aus dem aktuellen Album, das wichtige Ereignisse und Persönlichkeiten des Ersten Weltkrieges aufgreift, den Schwerpunkt des Auftrittes. Es dauert keine zwei Songs und Sabaton haben ihr Publikum voll in ihren Bann gezogen.

Das liegt jedoch nicht nur an ihrer Musik. Auf sehr sympathische Weise interagieren Joakim Brodén und seine Bandkollegen mit den Fans. „Wir spielen immer wieder gerne in Deutschland“, verkündet Brodén und erntet damit Jubelstürme. Auch das Bier-Wetttrinken zwischen den Musikern auf der Bühne und der Running Gag „Noch ein Bier“, bei dem das Publikum lautstark die Band zum Biertrinken auffordert, sorgen für eine humorvolle und euphorische Stimmung bei allen Anwesenden. Gemeinsam wurde gesungen, getrunken, geheadbangt und die Hände zum Metal-Gruß, der sogenannten Pommesgabel, gehoben.

So verging der letzte Deutschland-Auftritt des ersten Reload-Headliners wie im Flug. Mit „To Hell And Back“ aus dem vorletzten Album gelingt Sabaton ein phänomenales, episches und insbesondere lautes Finale, das bei den Fans die Erwartungen an den zweiten Festivaltag und dessen Headliner Bullet For My Valentine sehr hochsteckt. Doch auch deren Auftritt am Sonnabend ist nicht weniger enttäuschend, sondern genauso actiongeladen.