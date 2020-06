In einer Dreyer Wohnung brannte ein Blumenkasten auf dem Balkon, zu dem die Feuerwehr ausrücken musste (Symbolbild). (Björn Hake)

Weyhe-Dreye. Zu einem Balkonbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Dreyer Mittelwendung sind die Ortsfeuerwehren Dreye und Sudweyhe sowie die Hubarbeitsbühne der Ortsfeuerwehr Leeste am Abend des Pfingstsonntag ausgerückt. Gerufen wurden die Kräfte zu einem Wohnungsbrand im Obergeschoss, bei dem noch Menschen im Gebäude vermutet wurden. Für Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr verlief der Einsatz aber letztlich glimpflich, teilt Lars Schumacher von der Ortsfeuerwehr Dreye mit.

Auch der Rettungsdienst und das Notarzteinsatzfahrzeug wurden aufgrund der eingegangenen Notrufe alarmiert. Schon direkt beim Eintreffen informierten die Bewohner der anderen Wohnungen aus dem Gebäude die Einsatzkräfte, dass die betroffene Wohnung derzeit nicht bewohnt ist. Im Laufe des Tages seien die Ex-Bewohner aber zu Renovierungsarbeiten vor Ort gewesen. Die Erkundung durch einen Atemschutztrupp ergab, dass es lediglich auf dem Balkon außerhalb der Räume zu einem Brand in einem Blumenkasten gekommen war. Dieser wurde schnell abgelöscht, und die ersten Einsatzkräfte konnten schon kurz nach dem Eintreffen wieder abrücken. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Brandursache laufen, heißt es weiter. Nach der Kontrolle der Einsatzstelle konnten auch die restlichen Einsatzkräfte wieder an ihren Standort zurückkehren.