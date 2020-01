Schüler und Lehrer blieben unverletzt (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Heiligenrode. Auf einer Toilette im Obergeschoss der Grundschule Heiligenrode hat es am Dienstagmorgen gegen 9.50 Uhr gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, geriet Papier in einem Mülleimer aus noch ungeklärter Ursache in Brand. Noch bevor die Feuerwehr am Brandort eintraf, hatten die Kinder und Lehrer bereits das Schulgebäude verlassen. Sie blieben alle unverletzt und wurden im nahegelegenen Gemeindehaus vom Rettungsdienst versorgt und anschließend von den Eltern abgeholt, berichtet die Polizei. „Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen“, sagt Polizeisprecher Thomas Gissing. Da das Schulgebäude aber stark verraucht war, wurde der Unterricht für Dienstag abgesagt. Am Schulgebäude sei allerdings kein Schaden entstanden. Die Polizei hat zusammen mit der Schulleitung die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.