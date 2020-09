Die Feuerwehr kontrollierte die Küche nach dem Brand noch einmal (Symbolbild). (Björn Hake)

Weyhe-Lahausen. Zu einem Küchenbrand ist es am Dienstagvormittag am Freesendamm in Lahausen gekommen. Wie Steffen Wohlers, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Weyhe, mitteilt, war das Feuer gegen 10.50 Uhr in der Küche eines Einfamilienhauses ausgebrochen. Die Bewohnerin konnte das Feuer aber bereits selbstständig löschen. Da jedoch schon weitere Gegenstände in der Küche in Mitleidenschaft gezogen worden waren, verständigte sie die Feuerwehr. Die Ortswehr Lahausen kontrollierte vor Ort dann mit Hilfe einer Wärmebildkamera den gesamten Küchenbereich und konnte glücklicherweise kein weiteres Feuer feststellen. Die Bewohnerin musste durch den ebenfalls alarmierten Rettungsdienst betreut werden.