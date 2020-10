Die Feuerwehr rückte am Donnerstag zu einem Brand in einer Garage an der Blockener Straße in Stuhr aus. (Christian Butt)

Stuhr. Im Dach eines Garagengebäudes in Stuhr ist es am Donnerstagabend zu einem Brand gekommen. Das Feuer brach kurz vor 21 Uhr in dem Garagenanbau, der direkt an ein Wohnhaus angrenzt, an der Blockener Straße aus. Als die Feuerwehren Stuhr und Brinkum vor Ort eintrafen, hatten Bewohner bereits erste Löschversuche unternommen. Unter Atemschutz ging ein Angrifftrupp über eine Steckleiter auf das Flachdach, um von dort den Brand zu bekämpfen. Da sich das Feuer bereits in der Decke und in der Isolierung der Wand befand, mussten auch Teile des Flachdachs mit einer Rettungssäge geöffnet werden, um an alle Glutnester heranzukommen, wie Christian Tümena, Feuerwehrsprecher der Gemeinde Stuhr, mitteilt.

Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte auch ein Übergreifen auf das direkt angrenzende Wohnhaus verhindern. Nach etwa 45 Minuten konnte schließlich „Feuer aus" gemeldet werden, der Einsatz endete für die Feuerwehr nach knapp zwei Stunden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch der Einsatzleitwagen aus Fahrenhorst zur Koordination vor Ort im Einsatz. Verletzt wurde niemand, der Schaden wird laut Polizei auf rund 5000 Euro geschätzt. Ob Dacharbeiten am Nachmittag den Brand ausgelöst hatten, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.