Die Grundschule in Heiligenrode musste evakuiert werden. Die Feuerwehr war mit 74 Kräften im Einsatz, zwölf Mitarbeiter des Rettungsdienstes waren ebenfalls vor Ort. (Nonstop-News)

Die Grundschule Heiligenrode ist am ersten Tag nach den Ferien evakuiert worden. Grund dafür war ein Brand in einer Toilette im Obergeschoss der Schule. Laut Polizei war dort Papier in einem Mülleimer aus noch unklarer Ursache in Brand geraten.

Wie Stuhrs Gemeindefeuerwehrsprecher Christian Tümena berichtet, ging der Notruf am Dienstagmorgen gegen 9.47 Uhr bei der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle in Diepholz ein. „Gemeldet wurde ein Feuer in der Grundschule in Heiligenrode“, so Tümena. Da der Schulbetrieb wieder begonnen hatte und Schüler im Gebäude waren, wurden sofort mehrere Feuerwehren der Gemeinde Stuhr und mehrere Rettungswagen alarmiert. So rückten die Feuerwehren aus Heiligenrode, Groß Mackenstedt und Seckenhausen sowie der Einsatzleitwagen aus Fahrenhorst und die Drehleiter aus Brinkum aus. Da die Leitstelle einen sogenannten MANV6 (Massenanfall von Verletzten) ausgelöst hatte, wurde zur Koordination des Rettungsdienstes auch der Einsatzleitwagen aus Kirchweyhe alarmiert, teilt der Feuerwehrsprecher weiter mit. Außerdem wurden der Organisatorische Leiter Rettungsdienst sowie ein leitender Notarzt zur Einsatzstelle entsandt.

Vor Ort eingetroffen, stellten die Einsatzkräfte fest, dass bereits alle 220 Schüler und 36 Mitarbeiter das Schulgebäude verlassen und sich auf dem Sammelplatz eingefunden hatten. Somit konnte die Feuerwehr sofort mit der Brandbekämpfung beginnen. Hierzu ging ein Angriffstrupp unter Atemschutz in das Gebäude vor, berichtet Tümena. Die Feuerwehr konnte nach eigenen Angaben das Feuer schnell löschen und eine weitere Ausbreitung des Feuers auf weitere Räume und Gebäudeteile verhindern. Der entstandene Rauch hatte sich allerdings schon im Flurbereich ausgebreitet. Nachdem das Feuer gelöscht war, wurde das Gebäude mit einem Hochdrucklüfter belüftet und entraucht.

Die Schüler der Grundschule wurden parallel im benachbarten Gemeindehaus der Kirche betreut und zur Vorsicht vom Rettungsdienst untersucht. Ein Kind musste sich vermutlich aufgrund einer Stressreaktion übergeben, kann Christian Tümena berichten. Alle anderen Kinder und Lehrer blieben laut Polizeiangaben unverletzt. Während der Brandbekämpfung hatte sich aber eine Einsatzkraft der Feuerwehr leicht am Fuß verletzt und musste zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden, teilt Tümena mit.

Der Unterricht wurde für Dienstag abgesagt. Die Eltern der Kinder wurden informiert. „Die Kommunikation hat sehr gut funktioniert“, berichtet Hayo Wilken von der Gemeinde Stuhr. Ein Teil der Kinder sei dann von ihren Eltern abgeholt worden, andere blieben in der Ganztagsbetreuung der Schule. Gegen 14 Uhr wurden die letzten Kinder abgeholt, sagt Wilken, der als Feuerwehrmann auch selbst vor Ort war.

Laut dem Verwaltungsmitarbeiter ist nur eine der beiden Toilettenräume im Obergeschoss in Mitleidenschaft gezogen worden. In den übrigen Bereichen der Schule gebe es „keine Verschmutzungen, sondern nur Verrauchungen“. Über die Höhe des Schadens könne die Gemeinde noch keine Angaben machen, so Wilken. So muss nun eine Spezialfirma anrücken, um die Toilettenräume zu reinigen. Auch einige Gegenstände darin müssen ausgetauscht werden. Das übrige Gebäude sei aber nutzbar, sodass der Unterricht an diesem Mittwoch wieder planmäßig stattfinden könne, berichten Wilken und Ann-Kathrin Dannemann, Teamleiterin Bildung und Sport bei der Gemeinde Stuhr.

„Erwähnt werden muss die vorbildlich abgelaufene Evakuierung der Schule durch die Mitarbeiter“, lobt Feuerwehrsprecher Christian Tümena. Diese werde zweimal jährlich geübt. Auch Wilken bestätigt diese Aussage. Die Räumung habe innerhalb von 60 bis 70 Sekunden vorbildlich geklappt, sagt er.

Insgesamt war die Feuerwehr mit 74 Einsatzkräften vor Ort im Einsatz, der Rettungsdienst mit weiteren zwölf Kräften. Nach knapp zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden.

Die Polizei hat nach eigenen Angaben gemeinsam mit der Schulleitung die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. „Alles in allem kann man von einem glimpflichen Ausgang dieses Einsatzes sprechen, da niemand, vor allem keines der Kinder, ernsthaft verletzt wurde“, resümiert Tümena den Einsatz in der Grundschule.