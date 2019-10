Die Heiligenroder Straße war aufgrund des Einsatzes voll gesperrt. (Feuerwehr)

Stuhr-Heiligenrode. Zu einem Brandeinsatz in einem Hotelbetrieb mit Gaststätte an der Heiligenroder Straße in Heiligenrode ist die Feuerwehr Heiligenrode am Montag gegen 17.31 Uhr gerufen worden. Gemeldet war eine starke Rauchentwicklung im Bereich der Wäscherei des Hauses, berichtet Gemeindefeuerwehrsprecher Christian Tümena. „Aufgrund der Tatsache, dass es sich um eine bestätigte Rauchentwicklung in einem besonderen Objekt handelt, wurden die Feuerwehr Groß Mackenstedt, der Einsatzleitwagen aus Fahrenhorst sowie die Drehleiter aus Brinkum gleich mitalarmiert“, sagt der Sprecher weiter. Vor Ort eingetroffen, bestätigte sich die Rauchentwicklung in der auf der Rückseite des Gebäudekomplexes liegenden Wäscherei.

Ein Angriffstrupp unter Atemschutz ging zur Brandbekämpfung mit einem Strahlrohr in das Gebäude, berichtet Tümena. „Der Brandherd konnte schnell im Bereich eines Trockners lokalisiert werden. Hier brannte ein Korb mit Handtüchern“, so der Feuerwehrsprecher. Die Einsatzkräfte brachten den Korb und die Handtücher ins Freie und löschten diese ab. Der betroffene Trockner wurde ebenfalls demontiert und nach draußen gebracht. Im Anschluss wurde der Rest der Wäscherei mit einer Wärmebildkamera auf weitere Brandnester untersucht. Dort konnte aber nichts gefunden werden.

Um das Gebäude zu entrauchen, setzten die Feuerwehrleute einen Hochdrucklüfter ein. Mit ihm wurde der Rauch aus dem Gebäude gedrückt. „Ein größerer Schaden an der Traditionsgaststätte und dem Hotel konnte verhindert werden. Verletzt wurde niemand“, berichtet Christian Tümena. Der Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst konnte nach seinen Angaben nach anderthalb Stunden beendet werden. Insgesamt waren rund 60 Einsatzkräfte vor Ort. Die Heiligenroder Straße war im Bereich der Einsatzstelle für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt.