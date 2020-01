An der Feldstraße brennt ein Neubau. (Eike Wienbarg)

An der Feldstraße in Brinkum hat es in einem Neubau gebrannt. Die Flammen kamen aus dem Obergeschoss. Der Rauch zog in Richtung Ortskern. Der Alarm ging um 9.44 Uhr in der Leitstelle ein, die Ortsfeuerwehren Brinkum und Seckenhausen sowie der Rettungsdienst rückten zuerst aus. Die Ortsfeuerwehr Stuhr, der Einsatzleitwagen aus Fahrenhorst und eine weitere Drehleiter aus Leeste wurden nachgefordert. Das Feuer war an der Fassade des Neubaus entstanden, in dem noch niemand wohnt. Laut dem Sprecher der Gemeindefeuerwehr Stuhr, Christian Tümena, gab es „relativ starke, offene Flammen“. Das Feuer sei schnell unter Kontrolle gebracht worden, eine halbe Stunde nach der Alarmierung waren die Feuerwehrleute mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt.