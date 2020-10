Das Brandgut wurde zum Kühlen nach draußen gebracht. (Nordwest Media TV)

Stuhr-Brinkum. Gleich zweimal mussten die Feuerwehren Brinkum und Seckenhausen sowie der Rettungsdienst am Dienstagvormittag zur Sporthalle der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Brinkum am Brunnenweg ausrücken. Zunächst sei gegen 9.10 Uhr Brandgeruch in der Sporthalle wahrgenommen worden, außerdem kam es zu einer leichten Rauchentwicklung in einem Technikraum, wie Brinkums Feuerwehrsprecher Christian Meinen mitteilt. Ein Atemschutztrupp ging mithilfe einer Wärmebildkamera in das Gebäude vor, konnte aber keine Brandquellen lokalisieren, so Meinen weiter. Der betroffene Raum wurde dann belüftet und an den Haustechniker übergeben.

Gegen 10.50 Uhr wurden die Brandbekämpfer dann erneut zur Sporthalle gerufen. Die zuerst eintreffenden Einsatzkräfte stellten zunächst fest, dass sich keine Menschen mehr in der Halle aufhielten oder in Gefahr waren, berichtet Feuerwehrsprecher Meinen. In dem Technikraum der Halle war es nun zu einer Reaktion in einer Elektroverteilung für Notstrom gekommen, die eine starke Rauchentwicklung und offenes Feuer in einem Batterieschrank zur Folge hatte, berichtet der Feuerwehrsprecher weiter. „Mehrere Trupps unter Atemschutz wurden zur Brandbekämpfung und für Belüftungsmaßnahmen des gesamten Gebäudes eingesetzt. Das Brandgut wurde zum Kühlen nach draußen in einen Behälter mit Wasser befördert“, erklärt der Sprecher das Vorgehen der Einsatzkräfte. Nach Zwei Stunden wurde der Einsatz beendet.