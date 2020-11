Die Feuerwehr Groß Mackenstedt musste zur Autobahn 28 ausrücken (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Groß Mackenstedt. Die Feuerwehr Groß Mackenstedt ist am Montagmorgen gegen 7.13 Uhr per Meldeempfänger zu einem Autobrand auf der Autobahn 28 zwischen dem Dreieck Delmenhorst und dem Dreieck Stuhr gerufen worden. Wie Feuerwehrsprecher Philip Stampniok berichtet, bemerkte ein Autofahrer während der Fahrt Brandgeruch im Innenraum seines Fahrzeuges und hielt daraufhin auf dem nächsten Autobahnparkplatz an. Vor Ort konnte die Feuerwehr keinen Brand feststellen, der Motorraum des Fahrzeuges wurde mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Dabei erkannten die Einsatzkräfte, dass ein Kabel geschmort hatte. „Daraufhin wurde die Batterie abgeklemmt, um ein mögliches Aufflammen des Kabels zu verhindern“, sagt Stampniok weiter. Neben der Feuerwehr war auch der Rettungsdienst zur Absicherung vor Ort. Der Einsatz konnte nach rund 45 Minuten beendet werden.