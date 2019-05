Fehlalarm in Seckenhausen

Brandmeldeanlage löst aus

Alexandra Penth

Die Brandmeldeanlage eines Gewerbebetriebs an der Wulfhooper Straße in Seckenhausen hat am Montag ausgelöst. Es handelte sich jedoch um einen Fehlalarm.