Verbranntes Essen in einer Mikrowelle löste die automatische Brandmeldeanlage in dem Geschäft im Ochtum-Park aus (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Brinkum. Die automatische Brandmeldeanlage eines Geschäftes im Ochtum-Park in Brinkum-Nord hat am Freitagmittag aufgrund von angebranntem Essen in einer Mikrowelle ausgelöst. Die Feuerwehr Brinkum und der Rettungsdienst waren ausgerückt. Nach Eintreffen der Einsatzkräfte konnte aber schnell Entwarnung gegeben werden, teilt Feuerwehrsprecher Christian Meinen mit. Nach 30 Minuten war der Einsatz abgearbeitet.