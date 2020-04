Der Einsatz konnte nach 30 Minuten beendet werden (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Brinkum. Die Feuerwehr Brinkum und der Rettungsdienst sind am Mittwochmittag gegen 11.43 Uhr zu einem Brandeinsatz gerufen worden. An der Posener Straße in Brinkum hatten aufmerksame Nachbarn einen ausgelösten Hauswarnmelder in einem Wohnhaus wahrgenommen und über den Notruf die Feuerwehr verständigt, berichtet Feuerwehrsprecher Christian Meinen. Vor Ort stellten die angerückte Feuerwehrleute fest, dass der Rauchmelder „aus nicht erkennbaren“ Gründen ausgelöst hatte. Der Einsatz an der Posener Straße konnte somit nach 30 Minuten wieder beendet werden.