Harpstedter Straße

Brandmelder löst aus

Eike Wienbarg

Ein Brandmelder in einem Betrieb an der Harpstedter Straße hat am Sonntag die Feuerwehr Groß Mackenstedt auf den Plan gerufen. Vor Ort konnte aber kein Feuer gefunden werden.