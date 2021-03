Die Feuerwehr rückte an den Barkweg aus (Symbolbild). (Björn Hake)

Die Ortsfeuerwehr Fahrenhorst ist am Dienstagvormittag gegen 11.11 Uhr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage an den Barkweg in Fahrenhorst gerufen worden.

„Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde festgestellt, dass diese durch eine Staubentwicklung bei Wartungsarbeiten an der Heizungsanlage ausgelöst wurde“, berichtet Pressesprecher Nils Conrad.

Die Brandmeldeanlage wurde zurückgesetzt und der Einsatz konnte nach rund 30 Minuten beendet werden, teilt er weiter mit.