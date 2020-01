Volker Brasche ist seit vielen Jahren der Organisator der Ausflüge. (Michael Braunschädel)

Stuhr-Varrel. Volker Brasche ist unermüdlich: Seit Jahren plant er die Touren für die Ü60-Ausflügler der Kirchengemeinde Varrel. Regelmäßig – meist jeden Monat – sind die Senioren gemeinsam unterwegs. Rund 30 Teilnehmer sind laut Brasche im festen Stamm dabei. Auch für die kommenden Monate hat er wieder ein buntes Programm organisiert. Im Ablauf soll es aber kleine Änderungen geben. „Wir werden nicht mehr so lange Touren machen“, sagt Brasche. Die Erfahrung habe gezeigt, dass die Teilnehmer lieber mehr Zeit an einem Ort verbringen wollen, als mehrere Ziele anzulaufen, berichtet er. Auch beim Teilnahmepreis muss Brasche Veränderungen vornehmen. Die ursprüngliche Grenze von 25 Euro sei nicht mehr zu halten, so der Organisator. So fallen bei den kommenden Touren 30 pro Person an. „Sonst bleibt alles wie gehabt“, sagt Brasche.

Nachdem sich die Ausflügler bereits in der vergangenen Woche zum traditionellen Kohlessen getroffen haben, startet die erste Tour am Dienstag, 18. Februar, um 7 Uhr auf dem Parkplatz beim Autohaus Pleus in Varrel. Dann geht es nach Gütersloh zur Werksbesichtigung der Firma Miele. Die Fahrt ist auf 30 Teilnehmer beschränkt. Diese sollten auch gut zu Fuß sein. „Gehhilfen sind nicht erlaubt“, betont Brasche.

Am 10. März steht ein Besuch der Kornbrennerei Katt in Mittelstenahe auf dem Programm. Mittagessen gibt es im Ort Osten und danach wird das Klinkerwerk in Assel besichtigt. „Die haben noch einen richtigen Brennofen“, erzählt Brasche. Zum Abschluss geht es zum Kaffeetrinken in die Dobbendeel in Bad Bederkesa. Im April – genauer gesagt am 16. April – fahren die Ausflügler mit dem Bus zum Wasserpark nach Ibbenbüren. Dort gibt es laut Brasche „Deutschlands größtes Kaltwasser-Aquarium“ mit vielen Fischen.

Der Baumwipfelpfad bei Hanstedt ist dann das Ziel am 12. Mai. Dort können die Teilnehmer – barrierefrei – rund 700 Meter lang in der luftigen Höhe der Baumkronen wandern, so Brasche. Am 9. Juni steht ein Besuch einer Baumkuchenfabrik in Salzwedel auf dem Programm. Am gleichen Tag soll auch eine Seerundfahrt auf dem Arendsee stattfinden.

Im Juli und August machen die Ausflügler Sommerferien. Ganz eventuell wird es eine kleine Tour im näheren Umkreis geben, so Brasche. Am 8. September besuchen die Ausflügler zunächst das Wrackmuseum in Cuxhaven und anschließend das nahe Ringelnatz-Museum.

Die längste Tour des Jahres und ein weiterer Höhepunkt ist die Besichtigung des Werks der Firma Nordzucker am 13. Oktober. Das Werk ist laut Brasche nur von Oktober bis Dezember für Besucher geöffnet. In der Hochzeit werden dort mehrere tausend Tonnen Zuckerrüben pro Tag verarbeitet, sagt er.

Am 25. November geht es für die Gruppe dann zur Schiffswerft Fassmer in Berne. Die Führung durch die Firma wird in Gruppen mit 20 Teilnehmern angeboten. Rollatoren und Gehhilfen sind auch dort nicht gestattet, so Volker Brasche. Zum Abschluss des Jahresprogramms steht dann die traditionelle Weihnachtsfeier der Gruppe an.

Weitere Auskünfte und die Möglichkeit zur Anmeldung für die Touren gibt es bei Volker Brasche unter der Rufnummer 04 21 / 89 77 26 91.