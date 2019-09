Nach einer Verfolgungsfahrt wurde ein Bremer in Weyhe festgenommen. (Björn Hake)

In Weyhe hat sich am Dienstagmorgen ein Unfall ereignet, dem eine Verfolgungsfahrt vorausgegangen ist. Nach Polizeiangaben wollte zunächst eine Polizeistreife in Stuhr-Brinkum den Fahrer eines Autos kontrollieren. Dieser beschleunigte jedoch unvermittelt und flüchtete vor den Beamten. Auf einer schmalen Schotterstraße geriet das Auto des Flüchtenden ins Schleudern und überschlug sich mehrfach. Der Fahrer flüchtete anschließend zu Fuß über einen Acker, wurde jedoch von den Beamten eingeholt und festgenommen. Der 27-jährige Bremer wurde bei dem Unfall verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mann stand zudem unter Alkoholeinfluss. Während seiner Flucht beschädigte er zudem ein weiteres Auto. Darüber hinaus stellten die Beamten fest, dass das Fluchtfahrzeug in Bremen gestohlen worden war. Den 27-Jährigen erwarten nun eine ganze Reihe Strafverfahren. (haf)