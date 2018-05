Am Mittwoch musste noch einiges hergerichtet werden an der Tankstelle an der Syker Straße, doch schon ab diesem Donnerstag soll dort wieder Benzin verkauft werden. (Jonas Kako)

Erst wenige Tage ist es her, dass das Unternehmen Hoyer ihre Tankstellen-Filiale an der Syker Straße in Melchiorshausen geschlossen hat (wir berichteten). Nun gibt es aber gute Nachrichten: Die Firma Bremer Mineralölhandel GmbH wird dort eine neue Tankstelle öffnen, zunächst in einer Art Übergangsbetrieb. Und auch eine Besonderheit soll es an diesem Standort künftig geben.

"Wir kennen die Pächter-Familie schon lange", berichtet Ronald Rose, Geschäftsführer des Bremer Unternehmens. So sei seine Firma vor Kurzem gefragt worden, ob sie den Standort nicht übernehmen wollen. "Wir sind aktuell dabei, alles herzurichten", erklärt Rose. Denn bereits ab diesen Donnerstag soll es wieder Benzin an der Syker Straße geben und "alles, was eine Tankstelle zu bieten hat", so der Geschäftsführer. Das Ganze geschieht noch unter neutraler Flagge, eine offizielle Eröffnung soll am Freitag, 15. Juni, folgen.

Name noch unklar

Unter welchem Namen die Tankstelle dann öffnet, ist laut Rose noch nicht abschließend klar. "Es könnte Shell oder BMÖ werden", stellt der Geschäftsführer in Aussicht. Beide Marken firmieren in der Region unter dem Dach des Bremer Mineralölhandels. Das Angebot soll aber in beiden Fällen mindestens dem Stand früherer Zeiten entsprechen, das Aussehen etwas moderner werden. "Wir sind aktuell dabei, zu renovieren", sagt Rose. Ganz aktuell gehe es aber erst einmal darum, den Betrieb starten zu können. "Wir müssen die gesamte Ausrüstung dort wieder hinbekommen, die muss dann geeicht und Tüv-geprüft werden", nennt er die derzeitigen Herausforderungen. "Das ist eine hehre Aufgabe, aber wir sind zuversichtlich", sagt er. Auch Kartenzahlung sei direkt wieder möglich.

Bis es dort wieder Autogas geben wird, werde es aber noch ein wenig dauern. "Wir müssen einen neuen Speicher aufbauen, das ist aufgrund der Bestimmungen nicht so einfach", sagt der Geschäftsführer. Aber man befinde sich in Gesprächen mit entsprechenden Partnern, "und wir versuchen, etwas zu kreieren", verspricht er. Eine Waschanlage folge außerdem im Herbst.

Etwas ganz Neues soll es ab dem Zeitpunkt der offiziellen Eröffnung dann aber ebenfalls geben: "Wir werden dort auch GTL-Fuel anbieten", verrät Rose. Dabei handelt es sich um Gas-To-Liquids-Treibstoff, eine laut Rose sauberere Alternative zu Diesel. "Der Treibstoff wird aus Erdgas gewonnen", berichtet er weiter. Die Leistung sei ungefähr gleich zu der des Dieselkraftstoffes. "Das ist zwar keine Absicherung gegen ein Diesel-Fahrverbot, aber zumindest etwas sauberer", sagt Rose. Der Treibstoff sei nicht viel teurer als normaler Diesel, ausgehändigt wird er allerdings nur an Autofahrer, die eine entsprechende Kundenkarte vorhalten. "Aus rechtlichen Gründen dürfen wir den Kraftstoff nicht frei verkaufen, sondern müssen die Adresse der Nutzer vorhalten", erklärt Rose das Vorgehen. "In den Niederlanden ist man da etwas weiter, aber in Deutschland ist es noch nicht für Privatleute erhältlich", berichtet er.

Der Bremer Mineralölhandel betreibt vier Tankstellen in Bremen und eine in Delmenhorst-Adelheide. Die größte Filiale unter dem Namen der BMÖ befindet sich laut Rose am Weserpark.