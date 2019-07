Die Baustelle im Gewerbegebiet haben Dennis Sander (v. l.), Ina Pundsack-Bleith und Hauke Bauer vorgestellt. (Maike Plaggenborg)

Von der Luftlinie aus betrachtet muss die Seatrader Logistics GmbH gerade mal etwa einen Kilometer hinter sich bringen, um den Umzug vom Stammsitz Arster Hemm in Bremen ins Gewerbegebiet Dreye-West im niedersächsischen Nachbarland zu bewältigen. Im Oktober sollen die Neubauten der Lagerhallen fertiggestellt sein und der Betrieb vor Ort losgehen. Für den Standort Weyhe sprach vor allem die Genehmigung für die Lagerung von Gefahrgut.

Es ist nicht so, dass das familiengeführte Unternehmen es nicht auch in Bremen versucht hätte, sich zu vergrößern. Aber: „Die Gespräche mit der Wirtschaftsförderung Bremen waren enttäuschend“, sagt Hauke Bauer, der neben Gerd Arciszewski seit zwei Jahren Geschäftsführer der Spedition ist. So seien Flächen beispielsweise für Akteure aus der Autobranche reserviert. Bebaut aber würden sie dann auf mehrere Jahre nicht. „Die Gemeinden drumherum sind da fitter“, sagt der 37-Jährige.

Suche nach Grundstück dauerte Jahre

Die Suche nach dem passenden Grundstück habe drei bis vier Jahre gedauert. Für den Standort in Dreye sprach ihmzufolge einerseits die Anbindung an die A 1, und er punktet damit seiner Ansicht nach deutlich verglichen mit dem Güterverkehrszentrum Bremen. „Dort würde ich nie hingehen, da muss durch die ganze Stadt gefahren werden“, sagt er, obwohl dort Areale sofort zum Kauf verfügbar waren.

Auch die Erreichbarkeit für die Mitarbeiter, die teilweise in Weyhe wohnen, sei ein Aspekt gewesen. Entscheidend für den Umzug aber sei die Genehmigung für ein Gefahrgutlager gewesen. Nach der Fertigstellung soll in Dreye Feuerwerk des Kunden Comet untergebracht werden. Insgesamt hat Seatrader Logistics eine Fläche von 20 000 Quadratmetern gekauft. Zu den früheren Grundstücken des Autohauses Dummeyer kam, so Bauer, ein Teil der Flächen des benachbarten Unternehmens hinzu. Alles soll komplett bebaut werden.

Bereits dort vorhanden ist ein Bürogebäude mit 300 Quadratmetern. Mit den seit März im Bau befindlichen Hallen kommt die Spedition vor Ort auf eine Lagerfläche von insgesamt 9500 Quadratmetern. Die Dächer sollen auf 9000 Quadratmetern mit einer Photovoltaik-Anlage ausgestattet werden. „Wir ziehen quasi komplett um“, sagt Bauer, allerdings will die Spedition die Hälfte der zuvor angemieteten Flächen – also 4000 Quadratmeter – am alten Standort aufrecht erhalten. „Wir werden uns weiterhin als Bremer Spedition bezeichnen“, sagt Bauer mit Blick auf die dort gewachsene Struktur und Geschichte des Unternehmens.

Seatrader Logistics hat 27 Mitarbeiter

Das hält Lagerflächen vorrangig für Baumarktkunden vor. Dabei handelt es sich um „alles, was in Gartenhäusern lagert“. Waren wie Rasenmäher beispielsweise kommen aus China. Seatrader Logistics besteht seit 1991. Die Gesellschaft hat 27 Mitarbeiter. Auszubildende gebe es derzeit nicht. Voraussichtlich werde es personell bei diesem Umfang bleiben, eventuell aber könnten zwei bis drei neue Mitarbeiter hinzukommen. Über eigene Lastwagen verfügt das Unternehmen übrigens nicht. „Wir sind ein reiner Frachtvermittler“, sagt Bauer. Der Dienstleister bietet seine Leistungen nach Übersee per Luftfracht und Schiff an. Schwerpunkte per Land und Luft liege bei den Verkehren Richtung Osten. Weitere Transporte werden außerdem per LKW oder Bahn angeboten.

Für die Erweiterung, die nach derzeitigem Plan im Oktober abgeschlossen sein soll, investiert die Speditionsgesellschaft insgesamt sieben Millionen Euro. Auch das Firmenkonstrukt werde dafür gestreckt. Die neu gegründete Seatrader Immobilien GbR vermietet die neuen Objekte künftig an die Seatrader Logistics GmbH. Beide Gesellschaften sind damit voneinander getrennt. Sollte dem einen Zweig „etwas passieren“, könne der andere überleben, so Bauer. Der Jahresumsatz der GmbH liegt zwischen zwölf und 14 Millionen Euro. In 2019 liege dieser bereits jetzt 25 Prozent über den Erwartungen.