Das Hotel Bremer Tor stellt ab sofort den Hotelbetrieb ein. (Vasil Dinev)

Das Hotel Bremer Tor an der Syker Straße in Stuhr-Brinkum stellt ab sofort seinen Hotelbetrieb ein. Das teilte die Betreiberfamilie um Jörn Gefken und seine Mutter Sabine Gefken mit. Grund dafür seien nicht die Einschränkungen der Corona-Krise, betont Jörn Gefken.

Bereits zuvor seien gemeinsam mit der Gemeinde Stuhr, der das Grundstück gehört, die Pläne gefasst worden, die 36 Hotelzimmer zu schließen. Eine Modernisierung der Zimmer des Brinkumer Traditionsbetriebes, der seit dem Jahr 1904 besteht und nach dem Zweiten Weltkrieg neben der Gastwirtschaft auch Zimmer anbot, sei nicht mehr wirtschaftlich gewesen, so Jörn Gefken.

Das Aus des gesamten Betriebes bedeutet die Hotelschließung allerdings nicht. So haben sich der Event- und Cateringbereich des Hauses in den vergangenen Jahren zum Hauptstandbein entwickelt, wie Jörn Gefken berichtet. Das Bremer Tor ist zum Beispiel Hauptcaterer des Bremer Rathauses und somit unter anderem auch für die traditionsreiche Bremer Schaffermahlzeit zuständig. Auch bei Veranstaltungen wie den „Brinkumer 3 Days“, dem Schützenfest in Alt-Stuhr oder dem Varreler Markt übernimmt das Bremer Tor das Catering. Das soll auch weiterhin so bleiben, betont Jörn Gefken.

Außerdem soll der Saal- und Restaurantbetrieb in Brinkum weiter ausgebaut werden. Der Barbereich des Hauses an der Syker Straße 4 sei bereits renoviert worden, erzählt Jörn Gefken, der das Bremer Tor in der fünften Generation führt. Hinzu kommen sollen Musikveranstaltungen. Auch die beliebte Reihe Brinkum tanzt soll fortgesetzt werden.

