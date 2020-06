Nach 30 Minuten beendete die Feuerwehr den Einsatz. (Feuerwehr)

Stuhr-Moordeich. Die Feuerwehr Stuhr ist in der Nacht zum Montag um 1.29 Uhr über Sirene und Meldeempfänger zu einem Brandeinsatz in Moordeich alarmiert worden. Gemeldet wurde, dass eine Mülltonne an einem Wohngebäude im Neuen Weg in Brand stehen würde. Vor Ort eingetroffen, bestätigte sich die Lage. Daraufhin ging laut Einsatzbericht ein Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr vor und löschte das Feuer zügig. Dadurch verhinderten die Kräfte ein Übergreifen auf das Wohngebäude. Der Einsatz war nach rund 30 Minuten beendet.