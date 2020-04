Blick ins Grüne binnen Sekunden: Holger Weber ist mit der Stuhrer Firma Kubikfoto beteiligt an der Internetseite, die ihre Nutzer auf virtuelle Entdeckungsreise schickt. (Michael Galian)

Stuhr-Brinkum. Lust auf eine Entdeckungsreise durch wilde Welten? Was für eine Frage. Vor allem Schülerinnen und Schüler, aber auch deren Eltern freuen sich gerade wie verrückt über vielfältige Beschäftigungsideen und jegliche Abwechslung im oftmals sehr eintönigen Corona-Alltag. Seitdem die Schulen zur Eindämmung der Pandemie deutschlandweit geschlossen wurden, steht in vielen Familien außerdem Homeschooling auf dem Tagesplan. Dabei ist häufig Kreativität gefragt.

Mit der interaktiven Internetseite www.wilde-welten.de hat die Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg zusammen mit dem Stuhrer Kreativbüro Kubikfoto jetzt ein unterhaltsames Lern- und Naturkundeangebot für die schulfreie Zeit veröffentlicht. Ein dazugehöriges 18-seitiges Begleitheft lädt mit Rätseln, Suchaufträgen, Forscherfragen und einer Spurensuche zum aktiven Mitmachen ein. „Anders als auf statischen Webseiten gehen die User auf www.wilde-welten.de selbst auf Entdeckungsreise durch Wald, Wiese und Moor. Sie können sich in alle Richtungen umschauen und individuell entscheiden, was sie als nächstes erkunden möchten“, erklärt Holger Weber, Geschäftsführer von Kubikfoto, die Besonderheit des Angebotes. „Sie bewegen sich innerhalb einer 360-Grad-Sphäre, in der sich über 80 verschiedene Videosequenzen verbergen“, ergänzt der Experte, der sich mit seinem Unternehmen auf die Entwicklung und Programmierung von nahezu realen virtuellen Welten spezialisiert hat.

Die Virtual-Reality-Anwendung stellt rund 50 Tier- und Pflanzenarten in den genannten Lebensräumen genauer vor. Dazu gehören neben Bildern, Videos und Geräuschen auch detaillierte Hintergrundinformationen. So ist das Grunzen eines Wildschweins ebenso zu hören wie das Quaken eines Grasfrosches und das Geheul eines Wolfes. Um alle Details in den unterschiedlichen Lebensräumen und im Tag- und Nachtmodus entdecken zu können, schlüpfen die jungen Nutzer zwischen zehn und 14 Jahren im übertragenen Sinne in die Gummistiefel und übernehmen die Rolle eines Rangers. „Für gewöhnlich reicht ein Lautsprecher am PC oder Tablet-Computer. Mit einer VR-Brille wird es natürlich noch unterhaltsamer. Dann steht man gefühlt knietief im Moor vor einer Ringelnatter und hat ein sehr realistisches Erlebnis“, erläutert Holger Weber, der für die realitätsnahen Inhalte mit seinem Team vier Tage lang im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin in Brandenburg auf der Lauer lag, um die passenden Szenen zu filmen und zu drehen. „Wir lagen teilweise stundenlang auf der Pirsch und haben vergeblich auf einen Hirsch gewartet. Dafür kam durch Zufall ein Wildschwein vorbei, das wir zuvor gar nicht bedacht hatten“, schildert er die besonderen Umstände des Drehs.

Ursprünglich sollte das „Wilde Welten“-Projekt als modernes Unterrichtsprojekt für die Grundschule erst zum kommenden Schuljahr vorgestellt werden, heißt es von Seiten der Brandenburger Stiftung. „In der aktuellen Situation ist die VR-Anwendung samt Begleitheft aber sicher ein gutes Paket, um Kinder sinnvoll zu Hause zu beschäftigen“, ergänzt Marc Thiele von der Landesnaturschutzstiftung. Erfahrungsgemäß lernen Kindern mit Hilfe der VR-Technik sehr viel motivierter als mit einem Buch, sagt er.

Die Resonanz auf die erst kürzlich livegeschaltete Internetseite ist schon jetzt enorm. „Zu Stoßzeiten befinden sich bis zu 1000 User auf der Website. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer beträgt neun Minuten. In dieser Zeit werden circa 25 unterschiedliche Seiten beziehungsweise Szenen aufgerufen“, fasst Holger Weber äußerst zufrieden zusammen. Nichtsdestotrotz sind sich die Verantwortlichen des Projektes einig, dass es weiterhin wichtig sei, die Kinder dauerhaft weg von den PCs und raus in die reale Natur zu locken.

Weitere Informationen unter www.wilde-welten.de und unter kubikfoto.de.