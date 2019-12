Voice Over Piano um Sara Dähn und Thomas Blaeschke sind mittlerweile weltweit gefragt. (Christine Lutz)

„Eigentlich bin ich eine Stuhrer Deern“, sagt Sara Dähn. Ihre Großeltern hatten in der Gemeinde eine Parzelle, weshalb sich die Bremerin mit der Gemeinde verbunden fühlt. Und so ist das wiederkehrende Gastspiel des Ensembles Voice Over Piano für dessen Sängerin jedes Mal auch so etwas wie ein Heimspiel. In die Welt der Musicals wird das Ensemble am Freitag, 27. März 2020, entführen. Klassiker, nicht wenige sind bekannt vom New Yorker Broadway, kommen auf die Bühne des Gut Varrel. Das sind unter anderem „Evita“, „Cats“, „Mamma Mia“ und das „Phantom der Oper“.

Hinter Voice Over Piano stecken die Bremerin Sara Dähn und Moderator, Pianist und Bandleader Thomas Blaeschke. Unterstützung bekommen sie bei der Show Musical Starlights von den Darstellern der Bremer Musical Company. Fünf Instrumentalisten und drei bis vier Background-Sänger stehen gemeinsam mit dem Duo auf der Bühne. Ihre Programme leben davon, dass die Macher auch vereinzelt Popstücke einstreuen. Genauso finden eigene Kompositionen Eingang in die Show. Auf Gut Varrel wird zum Beispiel der Song „Von heute an“ zu hören sein, den Voice Over Piano, die hauptsächlich in Hamburg und Berlin arbeiten, erstmals mit Band vor Publikum erklingen lassen werden. Das Lied hat für Sängerin Sara Dähn eine stark persönliche Bedeutung. Sie hat es nämlich für ihre Schwester zu deren Hochzeit geschrieben. „Es ist eine Liebeserklärung“, sagt Dähn. Die Sängerin ist im Finale des Deutschen Rock- und Pop-Preises 2019 am 14. Dezember in Siegen und möchte dann ein selbst geschriebenes Lied über ihre Heimatstadt Bremen singen. 2011 und 2012 wurde Sara Dähn bereits beim Rock- und Pop-Preis in Wiesbaden als beste Musicalsängerin ausgezeichnet.

Zum fünften Mal kommen Voice Over Piano 2020 nach Stuhr. Das Duo wollte sein Programm nicht wiederholen, also hat es vieles umgestellt. „Wir kriegen manchmal auch Tipps vom Publikum“, sagt Blaeschke. „Cats“ wünschen sich die Zuschauer oft, genau wie „Evita“ und das „Phantom der Oper“. Das Ensemble kommt viel in der Welt herum. Am Tag der deutschen Einheit haben Voice Over Piano im Auftrag des Auswärtigen Amtes etwa in Kamerun gespielt. Zurückliegende Auftritte waren in San Francisco, Brüssel, Mailand und Japan.

Sara Dähn ist inzwischen eine echte Expertin für Nationalhymnen geworden. In den USA hat sie bereits am Unabhängigkeitstag am 4. Juli gesungen. Und selbstverständlich hat sie auch die Hymne ihres Heimatlandes schon interpretiert. Wobei das jedes Mal ein großer Druck ist, immerhin verzeiht das Publikum Text-Patzer meist nicht gerade leichtfertig. Sara Dähn ist aber geübt – und es teils auch gewohnt, innerhalb kürzester Zeit Text und Betonung zu lernen. „Falls Stuhr eine Hymne hat, wären wir gerne bereit, sie einzustudieren“, sagt sie und lacht.

Karten für den Streifzug durch die Welt der Musicals sind im Bürgerbüro des Stuhrer Rathauses an der Blockener Straße 6, in der Stuhrer Filiale der Volksbank und bei Nordwest-Ticket erhältlich, so auch in der Geschäftsstelle des WESER-KURIER in Brinkum, Bassumer Straße 6a. Telefonische Reservierungen für die Abendkasse sind bei der Gemeinde Stuhr unter der Rufnummer 04 21 / 5 69 52 94 möglich. Karten kosten 22, ermäßigt 20 Euro.