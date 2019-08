Es kann losgehen: Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann (rechts) und Heiratsvermittler h.c. Grant Hendrik Tonne wissen, wie man auf dem Brokser Heiratsmarkt feiert. (Braunschädel)

Rums! Drei Kanonenschüsse durchschneiden das heitere Gemurmel am Denkmal auf dem Marktplatz in Bruchhausen-Vilsen. Der Brokser Heiratsmarkt ist eröffnet, Kultusminister Grant Hendrik Tonne hat sich den Zylinder aufsetzen lassen, die Handschuhe übergestreift und den Schal um den Hals gelegt. „Ich rede mir ein, dass mir alles steht“, scherzte der Heiratsvermittler h.c. aufgrund seiner Ausstattung. „Das werde ich auch heute tun.“ Er versprach, Kraft seines Amtes „alles zu verheiraten, was nicht bei drei auf den Bäumen ist“. Es kann losgehen. Bruchhausen-Vilsens fünfte Jahreszeit hat begonnen.

Kein Zweifel: Das Wichtigste sind die Schausteller. Das bestätigte auch Marktmeister Ralf Rohlfing bei der Schaustellerversammlung am Donnerstagabend im Dillertal-Zelt. 500 Aussteller vereint der Brokser Markt unter dem Sternenzelt. Ohne sie kein Amüsement. Ohne sie keine Leckereien. Ohne sie keine Party. „Das ist Wirtschaftskraft pur“, schallte es aus der großen Menge der Beschicker. Die indes machen sich Sorgen, dass das Volksfest seinen Charakter ändert. „Volksfeste sind für Familien“, hieß es. Doch mehr und mehr würden junge Menschen, die ausschließlich Party machen wollten, Eltern und Kinder vertreiben. Weil sie alkoholisiert sind. Und teilweise aggressiv. „Tun mehr Tresen dem Volksfest gut?“, hieß die Frage. Die Antwort kam prompt: „Wir müssen dieser Entwicklung Einhalt gebieten.“ Ein Schausteller erklärte, er würde nur darauf warten, dass ein betrunkener Jugendlicher nachts aufs Riesenrad klettert und abstürzt. „Diese Schlagzeile will doch wohl keiner lesen.“

Hochzeitsmesse für 2020 geplant

Schon gar nicht, wenn der Brokser Heiratsmarkt auf sein 375-jähriges Bestehen zusteuert. 2020 wird Jubiläum gefeiert. Mit einem Festkommers für die Schausteller am Donnerstag, einer, wie es Fleckenbürgermeister Lars Bierfischer formulierte, „aufgepeppten Eröffnungsfeier“ und einem Festumzug mit Prämierung am Sonnabend. „Ihr seid gerne und herzlich aufgefordert, kreativ zu werden“, wandte sich Bierfischer an die Schausteller. Eine Hochzeitsmesse allerdings sei schon geplant. Und ein zusätzliches Feuerwerk stehe schon als Programmpunkt fest.

Doch jetzt kommt erst einmal die 374. Auflage. Und was alles dahintersteckt. Die Feuerwehr hat bereits Schläuche ausgelegt. „Die sind nicht zum Sprengen der Wege oder zum Waschen der Buden, sondern für einen möglichen Einsatz“, warnte Ortsbrandmeister Stephan Thöle vor Missbrauch. In zwölf Schichten rücken die Brandbekämpfer an, machen auch in diesem Jahr das Feuerwerk möglich – trotz großer Trockenheit. Die Polizei bat um Mithilfe und Besonnenheit bei möglichen Konflikten. Und das Deutsche Rote Kreuz, diesmal im Sportlerheim angesiedelt, kam mit einer alle überraschenden Statistik: „In den Jahren 2017 und 2018 musste kein einziger Jugendlicher mit einer Alkoholvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.“

Ob das diesmal auch zutrifft? Die Verlockungen sind groß. Neben Fahrgeschäften, Futterbuden und Festzelten gibt es Spaßtrauungen, Junggesellenversteigerungen, einen Bio-Markt, ein Gewerbezelt und – Premiere! – ein Showkochen. „Spaß, Heiterkeit und Freude“, versprach bei der Eröffnung am Freitagnachmittag Lars Bierfischer. Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann präsentierte das Überlebenspaket der Apotheker mit Mitteln gegen Übelkeit, Kopfschmerz Insektenstiche. Und Landrat Cord Bockhop, kürzlich „aus Versehen“ Gast beim Stoppelmarkt in Vechta stellt klar: „Der Stoppelmarkt mag das größte Volksfest in Niedersachsen sein. Aber das hier ist das schönste.“

Fünf Tage dauert die fünfte Jahreszeit von Bruchhausen-Vilsen. Hunderttausende von Menschen werden über das Marktgelände schlendern. Auf der Suche nach Abwechslung. Bernd Bormann empfiehlt den Besuchern, „diese hässlichen Papierscheine“ aus dem Portemonnaie den Marktbeschickern auszuhändigen. Im Gegenzug gebe es Spaß und Lebensfreude. „Das ist doch eine echte Win-Win-Situation.“ An den Schaustellern soll es nicht liegen. Sie sind vorbereitet und bereit, alles zu geben. Ihr Sprecher Lars Stummer sagt: „Wir sollten am Dienstag nicht so früh abbauen. Das ist hier der Brokser Heiratsmarkt und nicht Klein Kleckersdorf.“