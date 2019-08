Mit Tasche, Tasse, Papier und Banner auf der Suche nach neuen Fahrern – die Werbeaktion des Bürgerbus-Vereins Weyhe hat Fahrt aufgenommen. Vorsitzende Regine von Larcher (vorne rechts) und ihre Stellvertreter Manfred Soboll und Sabine Müller (links daneben) haben sich Unterstützung von einer Werbeagentur geholt. (Janina Rahn)

Weyhe. Der alternative Werbespruch wäre gewesen „Eine gute Verbindung“. Geworden ist es aber die gesteigerte Form. Der Schriftzug „Die beste Verbindung“ ziert nun Tassen, Sticker, Stofftaschen und Flyer – und ein großes Bauzaun-Banner. Der Bürgerbus-Verein Weyhe geht in die Werbeoffensive. Ziel ist dabei, neue Fahrer zu gewinnen. Der chronische Mangel ist kein alleiniges Problem des hiesigen Vereins, wie dessen Vorsitzende Regine von Larcher berichtet. 60 Bürgerbusse verkehren ihren Angaben zufolge im Gebiet des Verkehrsverbundes Bremen/Niedersachsen (VBN). „Alle haben mit dem Thema zu tun“, sagt sie. Da komme es vor, dass Vereine ihre Schichten verkürzen müssen, um die Mobilität überhaupt aufrecht zu erhalten. Daher habe der VBN im vergangenen Jahr beschlossen, Vereinen jährlich eine Summe von 2500 Euro zur Verfügung zu stellen. So hatten auch die Weyher ihr Konzept vorgelegt und wie von Larcher sagt „innerhalb kürzester Zeit“ die Summe auf dem Vereinskonto gehabt.

Bislang hatten die Ehrenamtlichen in Eigenregie für Verstärkung geworben, mit Faltblättern, bei Veranstaltungen wie dem Bahnhofsfest oder der Gewerbeschau. Das sei zwar immer erfolgreich, doch nicht ausreichend gewesen, sagt von Larcher. Der Verein hat sich deshalb Unterstützung von einer Werbeagentur geholt. So manch hilfreicher Tipp war da mit inbegriffen, wie die Vereinsvorsitzende beschreibt. Die faltbaren Fahrpläne etwa wiesen auf der Vorderseite das Liniennetz mit unterschiedlicher Färbung der 116 und der 117 aus. Auf der Rückseite war das Netz noch einmal in Grau abgedruckt. „Die Werbeagentur hat uns geraten, den Raum auf der Rückseite zu nutzen und dort einen Aufruf für neue Fahrer einzufügen.“ Auch auf der Internetseite des Bürgerbusses (www.buergerbus-weyhe.de) soll der Hilferuf unübersehbar sein. Eine Pop-up-Anzeige öffnet sich zuerst und führt dann zur Internetseite. In die Glaskästen der überdachten Haltehäuschen kommt die Anzeige, auf der steht „Wir brauchen Verstärkung“, auch noch. „Die Kästen sollen zeitnah bestückt werden“, so von Larcher. Neue Flyer beinhalten wiederum gleich ein Anmeldeformular zum Ausfüllen.

Noch viel sichtbarer – allein schon wegen seiner Größe – ist ein Bauzaun-Banner, 3,40 mal 1,73 Meter groß, das alle drei Wochen seinen Standort wechselt. Erst soll es an der Lidl-Kreuzung zwischen Im Bruch und Hauptstraße stehen. Anschließend wird die große Werbefläche am Henry-Wetjen-Platz auf den Fahrermangel aufmerksam machen. Weitere Stationen sind das Freibad und die Dreyer Kreuzung. „Überall da, wo hohes Verkehrsaufkommen ist“, erklärt von Larcher.

Derzeit kann der Verein auf 34 Fahrer zurückgreifen, die auf den Linien 116 (über Jeebel, Lahausen, Melchiorshausen und Leeste) und 117 (Erichshof, Leeste und Sudweyhe) unterwegs sind. Angestrebt wird, dass jeder ehrenamtliche Fahrer zwei bis drei Mal im Monat eine Schicht übernimmt. Durch Krankheit, Urlaub und Berufstätigkeit einiger Mitstreiter lässt sich mitunter sogar eine vierte nicht vermeiden. Hinzu kommt, dass im kommenden Jahr neun Personenbeförderungsscheine auslaufen. Ob sie alle verlängert werden, steht noch nicht fest, wie Fahrdienstleiter Lothar Cordes schildert. Für die Planungssicherheit wünscht er sich einen Zuwachs im Team. 38 bis 40 Fahrer sei eine optimale Größe. Vor vier Jahren habe der letzte große Schwung angefangen, darunter auch er selbst. Lothar Cordes: „Es ist ein Kommen und Gehen. In den vergangenen Jahren wurde es immer ein bisschen weniger, sodass wir jetzt ordentlich Gas geben müssen.“

Mit dem neuen Werbekonzept präsentiert sich der Bürgerbus-Verein das erste Mal öffentlich während des Weyher Wochenmarkts am Sonnabend, 24. August, auf dem Marktplatz. Weitere Infos auch telefonisch unter 01 73 / 6 49 35 74.