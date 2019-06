Wohnte seiner vermutlich letzten Ratssitzung als Weyher Bürgermeister nur am Anfang und Ende bei. Als es um seine Beurlaubung ging, musste Andreas Bovenschulte den Saal verlassen. (Sebastian Kelm)

Es ist amtlich: Der Weyher Gemeinderat hat am Mittwochabend bei sechs Enthaltungen dem Wunsch von Bürgermeister Andreas Bovenschulte auf Beurlaubung ohne Bezüge entsprochen. Die Politik machte damit den Weg frei für den baldigen Abgang des Verwaltungschefs. Der will, wie mehrfach berichtet, sein bei der Wahl am 26. Mai erreichtes Mandat als Abgeordneter der Bremischen Bürgerschaft annehmen. Mitte bis Ende Juni, schätzt Bovenschulte, wird er daher in Weyhe seinen Dienst beenden, um sich ganz auf die neue Aufgabe zu konzentrieren. Ein Nachfolger kann aber voraussichtlich erst im Oktober 2021 sein Amt antreten, da Bovenschulte eben nicht formell abgewählt wurde. Dies wollen bekanntlich CDU und FDP nicht mittragen. Zwischen allen Parteien ergab sich eine hitzige Debatte über das Ausscheiden Bovenschultes – die dieser selbst nicht mitverfolgte, da er bei diesem Tagesordnungspunkt den Saal für knapp zwei Stunden verlassen musste. Einen ausführlichen Bericht über die Diskussion lesen Sie in der Freitagsausgabe unserer Zeitung.