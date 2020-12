Bastian Wollering (v.l.) von der Polizei bekam von Frank Seidel und Stephan Korte ein kleines Geschenk überreicht. (Tammo Ernst)

Weyhe. Es hat schon Tradition: Seit vielen Jahren besuchen die Bürgermeister der Gemeinden Stuhr und Weyhe am Vormittag des 24. Dezember das Polizeikommissariat Weyhe und die Rettungswache in Leeste. Selbstverständlich also, dass sich in diesem Jahr der Stuhrer Bürgermeister Stephan Korte und sein Weyher Amtskollege Frank Seidel auf den Weg machten, um den Diensthabenden weihnachtliche Grüße zu überbringen. Außerdem dankten sie ihnen für ihren täglichen Einsatz, besonders auch an den Feiertagen. Und natürlich übergaben sie passend zu Weihnachten auch ein kleines Geschenk.