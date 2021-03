Die Bundespolizei hat am Mittwoch eine Wohnung in der Gemeinde Stuhr durchsucht (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr/Steinfurt. Die Bundespolizei hat am Mittwoch im Auftrag der Staatsanwaltschaft Görlitz Wohnungen in der Gemeinde Stuhr und in der Stadt Steinfurt in Nordrhein-Westfalen durchsucht. Hintergrund der Durchsuchungen waren laut Angaben der Bundespolizei Ermittlungen wegen des Verdachts des „gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern“.

„Die Maßnahmen richteten sich gegen einen Mann und eine Frau mit russischer Staatsangehörigkeit und tschetschenischer Volkszugehörigkeit“, teilte die Bundespolizei Halle (Saale) mit. Der Beschuldigte konnte in Steinfurt festgenommen werden. Die durch ihn genutzte Wohnung und die Wohnung der weiteren Beschuldigten wurden nach Beweismitteln durchsucht. Der Beschuldigte soll nun dem zuständigen Amtsgericht in Rheine vorgeführt werden.

Bei den Durchsuchungen beschlagnahmten die Einsatzkräfte außerdem verschiedene Beweismittel wie Smartphones, Tablets, Unterlagen, Dokumente und Bargeld, heißt es von der Bundespolizei weiter. Aus den Beweismitteln sollen Tatnachweise und Verbindungen zu weiteren Tatverdächtigen hergestellt werden. Die Auswertung dieser Beweismittel nehme aber Zeit in Anspruch und dauert noch an.

Hintergrund des Vorgehens sind Ermittlungen der Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung in Halle, die im Auftrag der Staatsanwaltschaft Görlitz seit September 2020 in einer Sonderkommission gemeinsam mit den Bundespolizeiinspektionen Ludwigsdorf und Ebersbach arbeitet. „Im Fahndungsraum Mitteldeutschland stellte die Bundespolizei Ende 2020 bis Anfang 2021 mehrfach illegal Eingeschleuste fest“, heißt es zu den Ermittlungen. In einem Fall sei es im September 2020 am Hauptbahnhof Dresden zur Feststellung von 19 Menschen gekommen, die zuvor per Laster nach Deutschland eingeschleust worden waren. „Das Schleuserfahrzeug konnte durch Bundespolizisten der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf festgestellt werden. Umfangreiche Ermittlungen ergaben Hinweise zu den Organisatoren im Hintergrund. Gegen diese richteten sich die heutigen Maßnahmen“, so die Bundespolizei. Insgesamt kamen dabei 52 Bundespolizisten zum Einsatz.