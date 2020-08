An der Bundesstraße 51 in Seckenhausen starten am Montag die Bauarbeiten. (Vasil Dinev)

Autofahrer müssen von Montag, 31. August, an wieder Geduld haben, wenn sie auf der Bundesstraße 51 durch Seckenhausen fahren wollen. Dann wird die Durchfahrt bis voraussichtlich Freitag, 11. September, gesperrt, um die Fahrbahn zu erneuern.

Die Sperrung betrifft den Abschnitt der Hauptstraße, wie die B51 in Seckenhausen heißt, zwischen der Straße Am Kiebitzmoor auf Höhe des Gartencenters Pöppel-Stauden und dem Gasthaus Kreuz-Meyer, teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLSTBV) in Nienburg mit. Auch eine Umleitung ist eingerichtet: Sie führt über die Bundesstraße 439 (Heiligenroder Straße) nach Heiligenrode und von dort auf die Bundesstraße 322 (Delmenhorster Straße) zurück auf die B51 in Richtung Brinkum.

Von der Sperrung sind auch Fahrradfahrer betroffen, da der Radweg im Bereich der Ampel am Gasthaus Kreuz-Meyer ebenfalls saniert wird. Für sie wird ein Notweg über die Kälberstraße als Umleitung eingerichtet, teilt die Gemeinde Stuhr mit. Weil die Ampel während der Straßenarbeiten nicht direkt genutzt werden kann, führt der Weg über die B51 und anschließend über die B322 auf östlicher Seite. „Zum Abschluss der sicheren Querung ist dann erneut eine Querung der B51 erforderlich“, teilt die Gemeinde weiter mit.

Kreuzung mit B322 ist bereits erneuert worden

Die Kreuzung selbst ist bereits bei der Sanierung der B322 vorab erneuert worden, weshalb sie weiterhin befahrbar bleibt. Im ersten Bauabschnitt der Sanierung der B51 war der nördliche Teil zwischen Seckenhausen und Brinkum betroffen, nun ist der südliche Teil an der Reihe. Im nördlichen Teil sei nur eine geringere Zeit notwendig gewesen, weil dort lediglich eine Asphaltlage abgetragen und erneuert werden musste, heißt es von der NLSTBV. An der Hauptstraße geschehe das auf zwei Lagen. „Das braucht länger“, begründet ein Mitarbeiter der Behörde. Der Ausbau der Nordhälfte habe derweil „hervorragend geklappt“. Da im Sommer die Wetterbedingungen einfacher seien, komme es ohnehin seltener zu Problemen.

Bis auf zwei Tage bleiben trotz der Straßenarbeiten alle Geschäfte an der Hauptstraße erreichbar. Lediglich am 4. September wird tatsächlich voll gesperrt, am 7. und 8. September soll dann die neue Fahrbahndecke aufgebracht werden. Der Termin habe etwas vorgezogen werden müssen, da nur dann das Material von den Mischwerken geliefert werden könne, berichtet ein Mitarbeiter der NLSTBV. Weil eben alles so eng getaktet sei, dürften keine Verzögerungen auftreten. Bis zum 11. September sollen die Arbeiten beendet sein. „Wir werden nicht unnötig sperren“, verspricht der Mitarbeiter weiter.

Unternehmen von Sperrung betroffen

Von den Sanierungsarbeiten sind auch einige Unternehmen betroffen, die an der Hauptstraße liegen. Sie sehen dem eingeschränkten Verkehr in den kommenden zwei Wochen weitgehend gelassen entgegen. „Es ist positiv, dass die Geschäfte weiterhin erreichbar sind“, lobt Tim Engel, der seit dem Jahr 1999 die Werbeagentur Kreativ Konzept in Seckenhausen betreibt. Kunden könnten – abgesehen von zwei Tagen –weiterhin direkt zu ihm in den Laden kommen und die zwei Tage seien verkraftbar. Bisher habe er auch keinen großen Rückgang bei der Nachfrage erkannt. Gerade die Stammkunden würden sich häufig telefonisch melden. Gleichzeitig freue er sich über jeden Besuch im Laden, dafür habe er sich schließlich den Standort an der Hauptstraße ausgesucht. „Die Informationspolitik war sehr gut, wir wurden früh informiert“, sagt Engel über die Ankündigung der Arbeiten.

Mit einem größeren Einschnitt bei der Kundenfrequenz rechnet dagegen Carsten Wittek von der Bäckerei Hansemann, der sich ebenfalls zufrieden mit der Kommunikation seitens der Behörde zeigt. Eine Filiale der Bäckerei liegt ebenfalls an der Hauptstraße. „Wir haben viel Durchgangsverkehr hier, er wird komplett fernbleiben“, vermutet Wittek. Das habe sich auch schon im ersten Bauabschnitt gezeigt – vor allem bei Kunden aus Bassum. Umso mehr hoffe er, dass die Stammkunden und die Seckenhauser Bewohner weiterhin kämen. Wie hoch die Umsatzeinbußen sein werden, lasse sich nur schwer vorhersagen. Sie dürften jedoch „nicht unerheblich“ werden. Wittek befürchtet jedoch nicht, deshalb in finanzielle Schwierigkeiten zu geraten. Einige Kunden dürften auf die nächstgelegenen Möglichkeiten in Brinkum bei Inkoop oder Rewe ausweichen, wo Hansemann ebenfalls Filialen betreibt. Sollte allerdings wieder ein „Verkehrschaos“ wie im ersten Abschnitt in Angelse oder bei Kreuz-Meyer entstehen oder durch einen Unfall auf der Autobahn 1 der Verkehr auf die B51 ausweichen, würden potenzielle Kunden das Gebiet möglichst großräumig umfahren, denkt Wittek.

Zur Sache: Änderungen im ÖPNV

Die Linie 101 bedient in Richtung Bremen die Haltestellen Fahrenhorst Kreuzung, Heiligenrode Rieffers und Hallenhausen Industriestraße und im Anschluss Auf dem Jochen. Ab dort erfolgt wieder der übliche Linienverlauf. In Fahrtrichtung Bassum wird die Haltestelle Auf dem Jochen angefahren, in der Folge die Haltestellen Hallenhausen Industriestraße und Heiligenrode Rieffers. Ab Fahrenhorst Kreuzung erfolgt der übliche Linienverlauf. Die Haltestellen Neukrug Wildeshauser Straße, Neukrug Moordamm, Seckenhausen Haake-Meyer, Seckenhausen Winsemann, Seckenhausen Gläscher-Meyer und Seckenhausen Haesloop entfallen in beiden Richtungen.

Bei den Linien 106 und 109 entfallen die Haltestellen Seckenhausen Winsemann, Seckenhausen Gläscher-Meyer und Seckenhausen Haesloop. Aktuelle Fahrpläne sind unter www.vdn-buslinien.de zu finden. Bei der Linie 113 entfallen die selben Haltestellen in beide Richtungen. Fragen zum Fahrplan beantwortet der VBN unter 04 21 / 59 60 59.