Im ersten Abschnitt ab September soll die B 51 in Seckenhausen saniert werden. (Vasil Dinev)

Stuhr. Die Bundesstraße 51 zwischen Seckenhausen und dem Anschluss zur Bundesstraße 6 im Bereich Brinkum und Erichshof könnte im September zum Nadelöhr für den Verkehr werden. So plant die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLSTBV) mit Sitz in Nienburg, die Straße in zwei Abschnitten zu sanieren. Jeweils unter Vollsperrung für den Durchgangsverkehr, wie Uwe Schindler, Leiter der NLSTBV in Nienburg, und die Gemeinde Stuhr mitteilen. Anlieger sollen aber ihre Grundstücke erreichen können, sagt Schindler.

Als erstes soll der Abschnitt der Hauptstraße, wie die B 51 in Seckenhausen heißt, zwischen der Einmündung Blumenstraße und der Einmündung der Straße Am Kiebitzmoor saniert werden, berichtet Uwe Schindler von den Planungen seiner Behörde. Auf dem rund 1,3 Kilometer langen Abschnitt soll die Deckschicht der Straße in Höhe von vier Zentimetern zunächst abgefräst und dann erneuert werden. Das sei nötig, weil die Straße in einigen Bereichen „schadhafte Stellen“ aufweist, wie Schindler erklärt. Dazu zählen unter anderem Rillen, die durch die starke Belastung der Straße, auch durch den Lastwagenverkehr, entstanden sind. Teilweise gebe es deshalb Probleme mit der Entwässerung, aber auch glatte Stellen seien ein Problem, erläutert der Behördenleiter. Für die Arbeiten in dem Abschnitt plant die Behörde mit einer Dauer von rund drei Wochen.

Ähnliches soll auch im zweiten Bauabschnitt, der sich zwischen der Straße Am Pumpwerk und dem Übergang der B 51 zur B 6 befindet, geschehen. Allerdings soll dort neben der Deckschicht auch die sogenannte Binderschicht ausgetauscht werden. Das heißt, die Straße wird rund zwölf Zentimeter abgefräst und dann erneuert. Auch dieser Abschnitt sei rund 1,3 Kilometer lang, so Schindler. Für die Arbeiten am zweiten Bereich plant die Behörde rund fünf Wochen ein, die sich direkt an die Bauzeit des ersten Abschnitts anschließen sollen. Allenfalls mit ein paar Tagen Luft zum Baustellen-Auf- und -Abbau, wie Schindler sagt. Für die Arbeiten kalkuliert die NLSTBV aktuell mit rund 700 000 Euro. Die Kosten übernehme der Bund, so Schindler weiter.

Beide Bauabschnitte sollen unter Vollsperrung für den Durchgangs- und vor allem den Lastwagenverkehr erfolgen. Im zweiten Abschnitt betrifft dies auch den Kreuzungsbereich der B 51 (Ortsumgehung Brinkum) mit der Diepholzer Straße. Dieser sei während der Sanierung weder für motorisierte Verkehrsteilnehmer noch für Fußgänger oder Radfahrer nutzbar, berichtet die Gemeinde Stuhr.

Anlieger sowie Geschäftsinhaber sollen aber die meiste Zeit zu ihren Grundstücken kommen, betont Uwe Schindler. Die Sperrungen sollen in enger Abstimmung zwischen den Anwohnern und den beteiligten Firmen erfolgen. Nur jeweils an maximal zwei bis drei Tagen, wenn die neue Deckschicht aufgetragen wird, könnten auch einzelne Grundstücke nicht zu erreichen sein, berichtet Schindler weiter. Nicht von den Sperrungen betroffen ist die Kreuzung der B 51 mit der Bundesstraße 322 (Delmenhorster Straße) im Bereich des Gasthauses Kreuz-Meyer. Die Kreuzung wurde bereits im Jahr 2019 im Zuge der Arbeiten an der B 322 saniert.

Eine Umleitungsempfehlung der NLSTBV gibt es aktuell noch nicht. So befinde sich das Vorhaben noch in der Ausschreibunsphase. Daher könne er auch noch keinen Bauträger nennen, erklärt Uwe Schindler. Sobald es eine Umleitung gibt, soll diese aber bekannt gegeben werden. Klar ist aber auch, dass der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) ebenfalls umgeleitet werden muss. Das soll in der „nahen Umgebung“ passieren, berichtet Schindler.

Schwierig könnte es mit einer größeren Veranstaltung zur Information der Öffentlichkeit zum Bauvorhaben werden, sagt Schindler. Unter den aktuellen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie könne er dies mit Blick auf die Gäste und seine Mitarbeiter nicht verantworten, sagt der Behördenleiter. Sollten sich die Gegebenheiten ändern, könne eine solche Veranstaltung aber angeboten werden. Dies sei auch im Interesse der Gemeinde, heißt es aus der Verwaltung. Auf jeden Fall sollen die Öffentlichkeit und auch die Anlieger rechtzeitig und umfassend informiert werden, verspricht Schindler. Außerdem soll es Ansprechpartner vor Ort geben.

Eigentlich sollte das Bauvorhaben schon in den Sommerferien starten. In dieser Zeit sei mit weniger Verkehr zu rechnen, weiß Uwe Schindler. Mit diesem Zeitplan habe es allerdings nicht geklappt. Deshalb soll der Baustart im September erfolgen, wie Schindler berichtet.

Fragen zu der geplanten Sanierung der Bundesstraße 51 beantwortet die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Nienburg unter der Rufnummer 0 50 21 / 60 60. Für Informationen zu den verkehrlichen Abläufen während des Bauvorhabens stehen Jürgen Brinkmann unter der Telefonnummer 04 21 / 5 69 51 03 und Michaela Schierenbeck unter der Rufnummer 04 21 / 5 69 51 02 im Rathaus der Gemeinde Stuhr zur Verfügung.