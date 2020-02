Der SMS-Chor, mit regenbogenfarbenen Accessoires dekoriert, stand im Stuhrer Rathaus etwa zwei Stunden lang auf der Bühne. (Bayer Thiemig)

Stuhr. Einen unterhaltsamen Nachmittag mit einem abwechslungsreichen Programm hat der gemischte Chor SMS – Singen macht Spaß – zu seinem zehnjährigen Geburtstag im Stuhrer Rathaussaal präsentiert. Jedes Lied erhielt genau das, was es brauchte, um individuell zu überzeugen und großen Hörgenuss zu bereiten. Musikalische Raffinessen setzten das I-Tüpfelchen.

Unter der Leitung von Tanja Scherbaum gab der Chor neben vielen neuen Arrangements einige seiner schönsten Lieder aus seinem umfangreichen Repertoire zum Besten.

Gäste halten stimmlich mit

Sicher, souverän und ausdrucksstark sangen die 26 Frauen und drei Männer, während Dominik Kroll den Chor am Flügel virtuos begleitete. Und siehe da: Die Besucher waren nicht nur textsicher, so manch ein Gast konnte auch stimmlich mithalten. Immer wieder bewiesen auch einzelne Chormitglieder wie die Soprandamen und die Herrenriege ihr Können mit schönen Soloparts.

Mit dem Eröffnungslied „Shalom Chaverim“ und dem schwungvollen „Dona Nobis Pacem“ zeigten die Interpreten, dass sie überaus sangeskräftig sind und ihrem Wunsch nach Frieden gerne eine gemeinsame Stimme verleihen. Weitere musikalische Leckerbissen wie „This Little Light", „Wenn ich ein Vöglein wär′“, ein anspruchsvolles Udo-Jürgens-Medley oder ein französisches Trinklied zeigten, wie man das Publikum begeistern konnte. Es durfte mit dem Walzer „mit dir in den Himmel hineingetanzt werden“, weil „du min Leevsten büst“. Mit einem inzwischen stattlichen Repertoire an Liedern spannte der SMS-Chor einen weiten musikalischen Bogen von Songs aus Volks- und Kirchenliedern, Folklore, Schlagern, Popmusik und plattdeutschen Stücken bis hin zu Gospel, der gemütliche Nachmittag beinhaltete „Hallelujah“ ebenso wie das bekannte „Wunder gibt es immer wieder“. Bei der gefühlvollen Liebesballade „Keine ist wie du“ des Gesangsduos „Soul Made Voices“ (Stefanie Strodthoff und Stefan Schulz) und dem Pop-Swing-Song „Baby, It's Cold Outside“ wippten Füße. Bei dem gemeinsamen Auftritt des Duos „Der siebte Ton“ (Tanja Scherbaum und Dominik Kroll) mit dem SMS-Chor und dem Schmankerl „Wann wird’s mal wieder richtig Sommer“ wurden die Zuhörer mit auf eine Reise der warmen und kraftvollen Klänge genommen. Als das Lied „Ein schöner Tag“ zum Ende hin ertönte, ging ein Raunen durch das Publikum.

Fast 20 Titel

"Es hat einfach alles gestimmt“, zeigte sich ein Besucher mehr als zufrieden. Mit einer vielfältigen Auswahl von fast 20 Titeln erfüllten die mit regenbogenfarbenen Accessoires geschmückten Sängerinnen und Sänger den Rathaussaal zwei Stunden lang mit Liedkunst voller Rhythmik und Harmonie.

Doch langes Ausruhen auf Lorbeeren steht für den gemischten Chor nicht an. Im Festjahr 2020 sollen noch viele musikalische Höhepunkte an außergewöhnlichen Orten dazukommen. Bald beginnen schon die Vorbereitungen für die weiteren Konzerte: Am 19. März hat der Chor bei der NDR-Plattenkiste in Hannover seinen Einsatz, im April ist er beim Radiosender Delmenhorst zu Gast. Im April folgt ein Workshop auf der Insel Borkum mit einem Inselkonzert. Am 17. Oktober geht es in die Delmenhorster Markthalle. Wer sich am Sonntag aufgemacht hatte, erlebte nach dem herzlichen Empfang mit kalten Getränken durch die Gemeinde ein wirklich nettes Konzert. Wer mehr hören und sehen möchte: Die SMS-Sänger haben auf der Online-Videoplattform youtube einen eigenen Kanal, verriet Gabriele Parke, die für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist.