Zwischen Groß Ippener und Dreieck Stuhr

Bus kracht in Tanklaster: A1 in Richtung Hamburg wieder freigegeben

Michael Rabba

Die Autobahnpolizei Ahlhorn hat die Sperrung der A1 zwischen Groß Ippener und Stuhr in Richtung Hamburg wieder aufgehoben. Am Mittwochvormittag war dort ein Bus in einen Tanklaster gekracht.