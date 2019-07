Die Linie 55 wird ab kommenden Montag in beiden Fahrtrichtungen umgeleitet. (Janina Rahn)

Stuhr. Die Arbeiten an der Haferflockenkreuzung beginnen bekanntlich am kommenden Montag, 8. Juli, – mit Auswirkungen nicht nur für Autofahrer. Denn wie die BSAG mitteilt, wird ab dann bis voraussichtlich Ende August die Buslinie 55 umgeleitet. In Fahrtrichtung Brinkum entfallen die Haltestellen „Rotterdamer Straße“ bis „Moordeicher Landstraße“, heißt es, in Fahrtrichtung Roland-Center werden die Haltestellen „Moordeicher Straße“ bis „Friedhof Huchting“ nicht bedient. An „Am Hexendeich“ halten die Busse in Fahrtrichtung Roland-Center zudem an der gleichnamigen Haltestelle in Gegenrichtung. Für die Haltestelle „Moordeich Schule“ in Fahrtrichtung Roland-Center soll eine Ersatzhaltestelle am Fahrbahnrand vor der Lise-Meitner-Schule entgegen der regulären Fahrtrichtung eingerichtet werden.

Die Delbus GmbH weist zudem darauf hin, dass für ihre Linien 204 und 214 ab kommenden Montag ebenfalls für etwa acht Wochen eine Umleitung gilt. Es entfällt dadurch die Haltestelle „Varreler Landstraße“. Die Haltestelle „Henstedter Straße“ werde an die Dovemoorstraße in Höhe der Bahnschienen verlegt.