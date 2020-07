Das Backteam des Fördervereins kümmert sich seit vielen Jahren um die Produktion der Brote und Butterkuchen. (Michael Braunschädel)

Stuhr-Varrel. Auf Gut Varrel kehrt wieder ein Stück Normalität ein. Das zeigt sich am frühen Sonnabendnachmittag, als sich eine kleine Menschenschlange vor der Eingangstür zur Gutsscheune bildet. Ausgestattet mit Taschen und Körben fiebern die Besucher der Ausgabe der frischen Backwaren – darunter dem traditionellen Butterkuchen – entgegen. Zuvor durfte das Backteam des Fördervereins Gut Varrel nach der coronabedingten Zwangspause endlich wieder den historischen Holzofen im Backhaus anheizen. Der Backtag auf dem Gut Varrel am letzten Sonnabend im Monat ist inzwischen zu einer festen Institution in Stuhr geworden.

„Wir sind heute zunächst ganz gemächlich mit reduzierter Mannschaft und einem geringeren Angebot gestartet“, erklärt Hermann Mahlstedt von der Backmannschaft die aktuellen Corona-Auflagen hinsichtlich des Personaleinsatzes und der Hygienevorschriften. Er kümmert sich um die Einkäufe und ist als Anheizer dafür zuständig, dass der Ofen pünktlich um 7 Uhr auf 400 Grad vorgeheizt wird. Bevor er zum ehrenamtlichen Team gestoßen ist, hatte der Stuhrer nach eigener Aussage mit Backen nicht viel am Hut, sondern war zu Hause eher fürs Kochen eingeteilt. Für ihn steht bei der Aktion aber vor allem der traditionelle Gedanke und die Belebung des historischen Backhauses im Vordergrund.

An diesem Tag gehen nur drei statt wie sonst fünf Bäcker zu Werke und produzieren statt 15 nur zehn Bleche des beliebten Butterkuchens. Unter fachkundiger Anleitung von Konditormeister Hartmut Giegling entstehen außerdem 30 Rosinenstuten und 40 Weißbierbrote. „Wir müssen erst mal schauen, wie die Resonanz ist. Schließlich dürfen wir nicht vergessen, dass wir uns mitten in der Ferienzeit befinden. Dazu wissen wir auch nicht, ob sich die Leute trotz Corona schon wieder hierher trauen“, überlegt der Konditormeister, der sich wie seine Mitstreiter freut, endlich wieder gemeinsam zu rühren, zu kneten und zu backen.

Fritz Gerstner ist an diesem Tag der Dritte im Bunde. Er bezeichnet sich selbst als „Mädchen für alles“ und ist unter anderem für die Belegbutter auf den Kuchenblechen verantwortlich und sorgt zum Abschluss dafür, dass der Zucker und die Mandeln auf den Butterkuchen kommen.

Auch wenn sich die fünfmonatige Zwangspause lang anfühlte, hat das Backteam nichts verlernt. Die einzelnen Arbeitsschritte und die Teamarbeit laufen nach wie vor tadellos. Dazu können der Konditor und die beiden Hobbybäcker an diesem Tag endlich ihren neuen Gärschrank einweihen. „Der ist deutlich moderner und vor allem hygienischer als der Holzschrank, mit dem wir vorher gearbeitet haben“, freut sich Hartmut Giegling über die Neuanschaffung. Der Konditormeister hat sich vor gut vier Jahren dem Backteam angeschlossen und seitdem große Freude an seinem ehrenamtlichen Engagement. „Ich probiere zusätzlich zu unseren Klassikern gerne etwas Neues aus“, sagt er. Aus diesem Grund hat er sich nun auch erstmals für ein bayrisches Weißbierbrot entschieden.

„Zu unseren Anfangszeiten vor 20 Jahren haben wir nur Butterkuchen gebacken, später sind dann die Brotvarianten dazu gekommen“, berichtet Dieter Haase, der zum Backteam der ersten Stunde zählt und seinen Nachfolgern heute noch regelmäßig einen Besuch abstattet. Neben dem Butterkuchen habe sich über die Jahre vor allem der Kürbisstuten als Renner herausgestellt.

„Für uns sind die Backwaren derzeit die einzige Einnahmequelle für den Verein, nachdem unser Osterfeuer und das Sommerfest ebenso wie zahlreiche fest eingeplante Vermietungen in unserer Gutsscheune abgesagt wurden“, teilt Frank Schröder, Vorsitzender des Fördervereins, am Rande mit. Anders als gewohnt hält sich der Andrang auf die frischen Backwaren an dem Sonnabend aber zunächst in Grenzen. „Normalerweise stehen hier eine halbe Stunde vor Beginn schon bis zu 40 Personen vor der Eingangstür und nach 30 Minuten sind wir oftmals schon ausverkauft“, weiß Uschi Müller aus dem Verkaufsteam des Fördervereins zu berichten.

Zu den Ersten, die sich dieses Mal in die überschaubare Menschenschlange einreihen, zählten Heinz und Jutta Horstmann aus Groß Mackenstedt. Ausgestattet mit Mund-Nasen-Schutz und mit dem erforderlichen Abstand zu den anderen Besuchern, warten sie geduldig, bis sich die Tür zur Gutscheune öffnet. „Wir haben sehnsüchtig darauf gewartet, dass im Backhaus wieder gebacken wird. Selbst unsere Enkelkinder können es gar nicht erwarten, bis wir endlich wieder mit dem leckeren Butterkuchen nach Hause kommen“, berichten sie. „Ich vermute, dass sich schnell herumspricht, dass hier wieder gebacken wird. Beim nächsten Mal ist die Schlange bestimmt doppelt so lang“, erzählt Jutta Horstmann, ehe sie zufrieden mit den ergatterten Teigwaren den Heimweg antritt. Der nächste Backtag findet nun wieder am Sonnabend, 29. August, statt.