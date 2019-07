Sie stehen hinter ihm: Andreas Bovenschulte bei seiner Verabschiedung mit dem kleinen Maximilian, dessen Familie extra für ihn einen Bovi-Film produziert hatte, sowie den Vertretern aus Politik und Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft. (Sebastian Kelm)

Weyhe. Könnte es einen größeren Ritterschlag für einen Sozialdemokraten geben, als wenn eine Christdemokratin die Zusammenarbeit mit ihm als „geile Zeit“ beschreibt? Genau diese Worte waren bei der Verabschiedung von Bürgermeister Andreas Bovenschulte im Weyher Gemeinderat am Mittwochabend zu hören – aus dem Mund seiner ehrenamtlichen Stellvertreterin Ingrid Söfty.

Vorangegangen war die Abstimmung über die Einleitung eines Abwahlverfahrens „gegen“ den jetzigen Ex-Rathauschef durch seine eigene Partei, die SPD. Der Hintergrund ist hinlänglich dargestellt worden: Bovenschulte wollte in Bremen Bürgerschaftsabgeordneter werden, wurde Fraktionsvorsitzender und könnte schon bald sogar Präsident des Senats werden. Seit dem 21. Juni war er daher ohne Bezüge beurlaubt. Um aber die Wahl eines Nachfolgers zu ermöglichen, hatte er diese Möglichkeit des Ausscheidens aus dem Amt ins Spiel gebracht. Söftys Partei wiederum, die CDU, hatte ihm die Abwahl lange verweigert, letztlich aber eingelenkt.

Bei ihrer Ablehnung blieben nur die FDP, die dies nach wie vor nicht für das richtige Instrument hielt, ihn von seiner Aufgabe zu entbinden, sowie Ratsherr Torsten Kobelt von Die Partei aus den selben Gründen. Von ihnen kamen daher die vier Gegenstimmen (bei den Liberalen fehlte Joyce Budelmann), für den Antrag votierten hingegen die 31 anwesenden Vertreter von SPD, CDU (nicht anwesend waren Dietrich Struthoff und Claus-Peter Wessel) und Grünen. Die erforderliche Dreiviertel-Mehrheit kam somit zustande. Wortbeiträge waren vor der namentlichen Abstimmung übrigens nicht zugelassen. Das Ergebnis wurde dann von den knapp 60 Zuschauern im Ratssaal mit lautem Beifall bedacht.

Solchen gab es noch zuhauf für den Mann des Abends. Der war ein paar Minuten zu spät gekommen. Die Pünktlichkeit, eine seiner Schwächen, witzelte Parteifreund Frank Seidel, auf jede Verspätung eines anderen setze er „noch mal fünf Minuten drauf“. Der SPD-Fraktionsvorsitzende weiter: „Wir waren nicht immer einer Meinung, zum Beispiel zum Parken auf der Straße. Andreas findet das normal.“ Dafür habe der eine Aversion gegen karierte Hemden, verriet Seidel, und schickte schmunzelnd hinterher: „Ich sehe das differenzierter.“

Er ging aber auch ganz ernst auf Bovenschultes Amtszeit ein. „Die ging furios los“, erinnerte er etwa an dessen erste Errungenschaft, den Lückenschluss bei der Ortsumgehung in Dreye. Er befand: „Du warst nicht nur guter Verwalter, sondern auch ein guter Gestalter.“ Es habe ihm stets „weh getan“, wenn Leute behaupteten, Bovenschulte sei doch nur mit halbem Herzen in Weyhe. Diese wüssten vermutlich nicht, wie sehr er sich für die Gemeinde aufgeopfert habe.

Ratsvorsitzende Astrid Schlegel (ebenfalls SPD) gab dem scheidenden Rathauschef als gebürtige Bremerhavenerin auf Platt mit auf den Weg: „Hol di fuchtig.“ Sie lobte zudem seine Souveränität, mit der er Wogen geglättet habe, wenn es mal höher her ging.

Dann Ingrid Söfty griff in die Erinnerungskiste, blickte auf das Bewerbungsgespräch mit dem damaligen Kandidaten um den Posten als Erster Gemeinderat vor gut zwölf Jahren zurück: „Wir haben uns nicht getäuscht. Was du gesagt hast, hast du umgesetzt.“ Sie weiter: „Mit der dir eigenen Art hast du dem Amt deinen persönlichen Stempel aufgedrückt. Du hattest eine Omnipräsenz, die seinesgleichen sucht.“ Für seine Beliebtheit spreche, dass die Menschen mittlerweile „Bovi, Bovi“ rufen, wenn sie ihn sehen. Auf die anfängliche Blockadehaltung ihrer Fraktion bei seinem Abgang anspielend, drückte sie ihr Bedauern darüber aus, dass der „Brückenbauer“ am Ende eine so „holprige Wegstrecke“ vorgefunden habe. Umso mehr habe es sie persönlich gefreut, diese wieder gerade bekommen zu haben. Dennoch gestand Söfty, dass sein Weggang für sie „etwas Einschneidendes“ gewesen sei: „Ich habe Zeit gebraucht, mit der Entscheidung klarzukommen.“ Mit einem Aspekt hadere sie indes noch immer: „Bremen? Berlin hätte ich eher verstanden.“

Annika Bruck nannte es Bovenschultes größte Errungenschaft, einen derart „tollen Gemeinderat zu haben“ und ein tolles Team im Rathaus. Sie traue ihm zu, in Bremen ähnlich viel zu erreichen – möglicherweise als dortiger Bürgermeister als ihr neuer Chef, so die Angestellte im öffentlichen Dienst der Hansestadt. Sie setze jedoch auch für Weyhe darauf, dass Bovenschulte bei wichtigen Angelegenheiten Ansprechpartner bleibt: „Du wirst sicher die eine oder andere Frage noch beantworten, anders kenne ich dich nicht.“

Auch hier endete der Redebeitrag mit einer innigen Umarmung. Anders bei Antje Sengstake (FDP). Die ging als einzige Fraktionsvertreterin nicht nach vorne ans Pult, verkündete nur kurz: „Wir lassen Sie ungern gehen.“

Bovenschultes Ambitionen deutete Landrat Cord Bockhop ebenfalls an, indem er ihn „Bürgermeister a.D., vielleicht Bürgermeister in spe“ nannte. Als er selbst diesen Posten noch in Stuhr inne hatte, so Bockhop, hätten er und sein damaliger Vertreter Niels Thomsen sowie Bovenschulte als zweiter Mann hinter Frank Lemmermann ein „schönes Quartett“ gebildet. Letzterer war natürlich auch gekommen, um seinen Nachfolger zu verabschieden. Lemmermann erinnerte sich daran, dass Bovenschulte anfangs „angefressen“ gewesen sei, weil seine Wahl zum Ersten Gemeinderat verschoben wurde – wegen eines Werder-Heimspiels. Er blieb in der Fußball-Transfersprache, nannte ihn einen „sehr guten Einkauf“. Der Alt-Bürgermeister weiter: „Wir haben dich dem Land Bremen ausgespannt, jetzt haben sie sich revanchiert, die Bremer.“ Sein besonderer Dank, da wurde Lemmermann wieder ganz nachdenklich, gelte für die enge Zusammenarbeit in der schwierigen Zeit nach dem gewaltsamen Tod von Daniel Siefert im Jahr 2013.

Dann wandte sich an ihn seine „erste Sparringspartnerin“, wie sich Erste Gemeinderätin Ina Pundsack-Bleith selbst bezeichnete: Beide hätten einst flapsig das gemeinsame Ziel ausgegeben, „mindestens sieben Jahre die Gemeinde zu rocken.“ Das sei gelungen – bis auf die Dauer. „Ausgeschimpft habe ich dich dafür genug“, sagte sie. Ina Pundsack-Bleith sprach ein „Dankeschön an unsere Familien“ aus für stundenlange Telefonate am Abend oder am Wochenende – „zum Wohle der Gemeinde“. Sie weiter: „Ich hoffe, dass Bremen dich zu schätzen weiß. Sonst bekommen sie es mit den Weyhern zu tun.“

Gezeigt wurde dann ein Bovi-Film von den Familien Söfty und Friemert. Anschließend gab es Abschiedswünsche von Sabine Tinzmann (Streetwatcher), Regine von Larcher (Bürgerbusverein), Dieter Verhey (SC Wehye und ADFC) sowie Pastor Gerald Meier. Danach trat endlich der Vielgelobte ans Mikrofon – mit der für ihn ungewöhnlichen Feststellung: „Mir fehlen die Worte.“

Die fand Andreas Bovenschulte selbstverständlich noch: „Ich habe den allergrößten Teil meines Berufslebens hier verbracht, nirgends intensiver gearbeitet. Mehr wäre mir nicht möglich gewesen.“ Er habe die Kritik daran durchaus verstanden, „der Familie wegen in Bremen geblieben“ und nie nach Weyhe gezogen zu sein. Sie habe ihn dennoch getroffen. Die aktuelle Entscheidung für die Hansestadt sei dem Umstand geschuldet, „dass meine Partei mich gerufen hat“. Aus Weyhe nehme er eine politische Lehre mit: „Geh zu den Leuten, nimm ernst, was sie sagen.“

Zu sagen hatte er jetzt zu vielen Leuten etwas, in erster Linie zu seiner engsten Vertrauten im Rathaus, der allgemeinen Vertreterin Ina Pundsack-Bleith. „Ich war die ganze Zeit gern unter ihr Bürgermeister“, gab er lachend zu Protokoll. Er habe immerhin mehr wache Zeit mit ihr verbracht als mit jeder anderen Person. Sein Nachfolger, der am 10. November oder bei einer Stichwahl am 24. November bestimmt wird, hat es seiner Ansicht nach leicht: „Sie oder er muss nur das bezahlen, was ich schon bestellt habe.“