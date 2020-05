Die Gebäude am Ruschkamp in Kirchweyhe sollen abgerissen werden und durch ein Mehrparteienhaus ersetzt werden. (Vasil Dinev)

Die Gebäude, in denen das jetzige Café „C'est la vie“ und Jimmys Steinofen-Pizzeria am Ruschkamp in Kirchweyhe untergebracht sind, sollen weichen und Platz machen für ein Mehrparteienhaus – wenn es nach Albert Drettmann geht. Er übernimmt gemeinsam mit einer Familiengesellschaft aktuell die Immobilien dort von seinem Vater und hat bereits Ideen für die Neugestaltung des Grundstücks.

Ein neues, größeres Wohnhaus mit Tiefgarage – das ist es, was Drettmann vorschwebt. Ein Acht-Parteien-Haus käme beispielsweise für ihn in Frage. „Wenn es ein Sechser wird, weiß ich noch nicht, was ich mache“, erzählt der neue Eigentümer. Das hängt derzeit alles noch vom Genehmigungsverfahren ab. Man müsse sehen, was auf das Grundstück passt, erklärt Drettmann. Wichtig für ihn ist: „Es muss auch ins Bild passen.“ Und für das Bild hat er sozusagen ein Vorbild, nämlich ein Haus mit acht Parteien, wie er es zurzeit auch in Leeste bauen lässt. So soll auch in Kirchweyhe ein zweigeschossiges Gebäude mit Staffeldach entstehen mit bis zu drei Wohnungen auf einer Etage. Sie sollen unterschiedlich groß sein, im Durchschnitt zwischen 70 und 80 Quadratmeter.

Doch dafür müssen die alten Bestandgebäude weichen. Derzeit hat das im bestehenden Gebäudekomplex ansässige Café „C'est la vie“ dort nach der Corona-Schließung wieder geöffnet, aber bereits angekündigt, zum Oktober den Betrieb gänzlich einzustellen (wir berichteten). Café-Betreiberin Christine Laurinat hatte dies noch vor Bekanntwerden der Neubaupläne geplant und sich auch um eine Nachfolgerin bemüht. Allerdings hätte auch für Nachfolgerin Tanja Nadolny der nur noch bis Oktober laufende Mietvertrag gegolten, sagt Drettmann, der aufgrund seiner Neubaupläne nach eigener Aussage den jährlichen Vertrag mit der Café-Betreiberin nicht verlängert hatte. Laurinat dagegen hatte im Gespräch mit unserer Zeitung gesagt, dass ihr seitens des Vermieters gekündigt worden war.

Dass Drettmann nicht an den Bestandsimmobilien festhalten will, hängt vor allem mit wirtschaftlichen Aspekten zusammen. Der Bestandsbau „wirft kaum etwas ab“, erklärt er. „Alte Häuser fressen Geld“ – nicht zuletzt wegen des schlechten energetischen Zustands.

Für den Neubau könnte sich Drettmann aber auch wieder Gastronomie im Erdgeschoss vorstellen. Und Nadolny, die das Café „C'est la vie“ nun zunächst doch noch nicht übernehmen kann, hat auch schon für das Neubauprojekt ihre Bereitschaft signalisiert. „Ich wäre sogar das Risiko Corona eingegangen“, sagt sie über ihr geplatztes Vorhaben, an dem sie auch in Zukunft weiter festhalten will – auch wenn die Entwicklung in Sachen Corona-Pandemie ungewiss ist. Sie habe „großes Interesse“ auch am neuen Objekt, betont Nadolny. Die Lage sei super und „in Kirchweyhe fehlt ein Café“, sagt sie.

Drettmann will angesichts seines Plans auch mit den übrigen Mietern im Bestandsbau ins Gespräch gehen und sinnt auf Lösungen, wie er sagt. Betroffen davon sind neben dem Café auch noch Jimmys Pizzeria sowie die Mieter zweier Wohnungen. Zumindest für die Gastronomie wären laut Drettmann während der Bauphase als Übergangslösung Container eine Möglichkeit. Denkbar wäre für ihn auch, dass zunächst ein Teil des Altbaus bestehen bleibt. „Wir versuchen, den Leuten Alternativen anzubieten“, betont er.

Noch ist das Vorhaben aber noch nicht viel mehr als eine Idee des Eigentümers. Derzeit gibt es noch keinen Architektenplan für das etwa 1700 Quadratmeter große Areal, wie Drettmann erklärt. Auch ein förmliches Verfahren in Sachen Bauantrag liegt bei der Gemeinde bislang noch nicht vor, wie Steffen Nadrowski, Leiter des Fachbereichs Gemeindeentwicklung und Umwelt, auf Anfrage bestätigt. Ein informelles Gespräch aber habe es Drettmann zufolge mit der Verwaltung schon gegeben. Das Projekt würde er gerne schon in absehbarer Zeit anschieben, vielleicht werde das Ganze aber auch erst etwas im kommenden Jahr.