Damit Lerninhalte aufgeholt oder verfestigt werden können, fordert die Stuhrer CDU-Fraktion kostenlose Ferienkurse für Schüler

Stuhr. Kostenlose Ferienkurse für Stuhrs Grundschüler in den Sommerferien 2021 schweben der CDU-Fraktion im Stuhrer Gemeinderat vor. Per Antrag möchte sie die Forderung zur Abstimmung in die politischen Gremien einbringen. Die Ferienkurse sollten demnach an mindestens drei Wochen der Sommerferien angeboten werden und von Montag bis Freitag jeweils am Vormittag stattfinden. „Die inhaltliche Ausgestaltung dieses pädagogischen Angebots findet in Abstimmung mit den Schulen statt“, heißt es weiter im CDU-Antrag. Die Gemeinde solle das nötige Personal zur Verfügung stellen, dabei sollten insbesondere Studierende einschlägiger Studiengänge angesprochen werden. Zur Begründung heißt es: „Lehrkräfte, Eltern und Schülerinnen und Schüler sind durch Schulausfall, Distanzunterricht und Wechselunterricht in den letzten zwölf Monaten stark herausgefordert worden, auch in nächster Zeit ist keine Rückkehr in das reguläre Unterrichtsgeschehen zu erwarten.“ Mit den Ferienkursen solle den Schülern „eine Hilfestellung bei der Wiederholung und Festigung der Inhalte dieses durch die Corona-Pandemie geprägten Schuljahres angeboten werden“. Dabei sollen sich die Kurse an die Bedürfnisse der Schulen mit ihren Schülern richten, gegebenenfalls könne das Angebot an bestimmten Grundschulen gebündelt werden. Vielleicht, so die Fraktion in ihrem Antrag weiter, könne das Konzept sogar auf die Kooperativen Gesamtschulen ausgeweitet werden, sofern diese Bedarf sehen.